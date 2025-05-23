Иванов по-прежнему судит каждый третий матч «Зенита»

Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на матчи 30-го тура чемпионата России, которые пройдут 24 мая. Игру с участием «Зенита» в очередной раз доверили Сергею Иванову — он будет обслуживать в роли арбитра важнейшее противостояние сине-бело-голубых с «Ахматом».

В конце апреля «СЭ» уже отмечал непонятное постоянство Милорада Мажича, который регулярно дает матчи «Зенита» судье из Ростова-на-Дону. Обновленные данные таковы: при новом судейском начальнике за два сезона Иванов уже в 25-й раз будет работать на игре с участием команды из Санкт-Петербурга. Она за это время провела в чемпионате и Кубке страны 83 встречи. То есть в среднем Иванова отправляли примерно на каждый третий матч зенитовцев.

Это ненормально и выходит за рамки любых критериев. С учетом общего числа рефери, допущенных к обслуживанию официальных встреч, игр с участием других команд, доверяемых судье из Ростова-на-Дону, и количества матчей сине-бело-голубых, на которые назначаются другие арбитры.

Интересно и то, что Иванов фактически был отстранен от работы судьей в РПЛ. После игры 22-го тура «Крылья Советов» — «Локомотив» (5:1) в течение двух месяцев он получал назначения только в качестве ВАР и АВАР.

В сезоне-2024/25 Иванов работал и будет работать на следующих матчах «Зенита»:

Чемпионат России

1-й тур. «Крылья Советов» — «Зенит» — 0:4. Судья

4-й тур. «Зенит» — «Динамо» — 1:0. Судья

6-й тур. «Зенит» — «Спартак» — 0:0. ВАР

7-й тур. «Пари НН» — «Зенит» — 0:3. Судья

11-й тур. «Зенит» — «Оренбург» — 1:0. ВАР

13-й тур. «Зенит» — «Локомотив» — 1:1. ВАР

19-й тур. «Зенит» — ЦСКА — 0:0. Судья

21-й тур. «Спартак» — «Зенит» — 2:1. Судья

24-й тур. «Зенит» — «Краснодар» — 4:1. ВАР

26-й тур. «Динамо» — «Зенит» — 1:1. АВАР

30-й тур. «Зенит» — «Ахмат». Судья

Кубок России

Путь РПЛ

Групповой этап. 1-й тур. «Зенит» — «Факел» — 3:0. ВАР

Финал. Первый матч. «Зенит» — ЦСКА — 2:0. Судья

Всего: 13 матчей из 40 с участием «Зенита» в сезоне.

В сезоне-2023/24 у Иванова тоже было 12 игр, но из 43 с участием зенитовцев.

Напомним, что этой весной «Зенит» обращался в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС), в частности, после матчей чемпионата России со «Спартаком» и «Краснодаром». Сине-бело-голубых не устроили судейские решения, касавшиеся невынесения трех вторых предупреждений спартаковцам и их последующих неудалений, а также неназначения пенальти в ворота «быков». В обоих случаях это касалось вердиктов Иванова. Игру с красно-белыми он судил, с краснодарцами — обслуживал в роли ВАР и не вмешался в действия коллеги.

Обращение, касавшееся вторых желтых карточек, ЭСК РФС проигнорировала. Жалобу на неназначение пенальти отклонила, при этом опубликовав видео, на котором отсутствовал ракурс, подтверждавший фол Александра Черникова.