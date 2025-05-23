Иванов по-прежнему судит каждый третий матч «Зенита»
Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на матчи 30-го тура чемпионата России, которые пройдут 24 мая. Игру с участием «Зенита» в очередной раз доверили Сергею Иванову — он будет обслуживать в роли арбитра важнейшее противостояние сине-бело-голубых с «Ахматом».
В конце апреля «СЭ» уже отмечал непонятное постоянство Милорада Мажича, который регулярно дает матчи «Зенита» судье из Ростова-на-Дону. Обновленные данные таковы: при новом судейском начальнике за два сезона Иванов уже в 25-й раз будет работать на игре с участием команды из Санкт-Петербурга. Она за это время провела в чемпионате и Кубке страны 83 встречи. То есть в среднем Иванова отправляли примерно на каждый третий матч зенитовцев.
Это ненормально и выходит за рамки любых критериев. С учетом общего числа рефери, допущенных к обслуживанию официальных встреч, игр с участием других команд, доверяемых судье из Ростова-на-Дону, и количества матчей сине-бело-голубых, на которые назначаются другие арбитры.
Интересно и то, что Иванов фактически был отстранен от работы судьей в РПЛ. После игры 22-го тура «Крылья Советов» — «Локомотив» (5:1) в течение двух месяцев он получал назначения только в качестве ВАР и АВАР.
В сезоне-2024/25 Иванов работал и будет работать на следующих матчах «Зенита»:
Чемпионат России
1-й тур. «Крылья Советов» — «Зенит» — 0:4. Судья
4-й тур. «Зенит» — «Динамо» — 1:0. Судья
6-й тур. «Зенит» — «Спартак» — 0:0. ВАР
7-й тур. «Пари НН» — «Зенит» — 0:3. Судья
11-й тур. «Зенит» — «Оренбург» — 1:0. ВАР
13-й тур. «Зенит» — «Локомотив» — 1:1. ВАР
19-й тур. «Зенит» — ЦСКА — 0:0. Судья
21-й тур. «Спартак» — «Зенит» — 2:1. Судья
24-й тур. «Зенит» — «Краснодар» — 4:1. ВАР
26-й тур. «Динамо» — «Зенит» — 1:1. АВАР
30-й тур. «Зенит» — «Ахмат». Судья
Кубок России
Путь РПЛ
Групповой этап. 1-й тур. «Зенит» — «Факел» — 3:0. ВАР
Финал. Первый матч. «Зенит» — ЦСКА — 2:0. Судья
Всего: 13 матчей из 40 с участием «Зенита» в сезоне.
В сезоне-2023/24 у Иванова тоже было 12 игр, но из 43 с участием зенитовцев.
Напомним, что этой весной «Зенит» обращался в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС), в частности, после матчей чемпионата России со «Спартаком» и «Краснодаром». Сине-бело-голубых не устроили судейские решения, касавшиеся невынесения трех вторых предупреждений спартаковцам и их последующих неудалений, а также неназначения пенальти в ворота «быков». В обоих случаях это касалось вердиктов Иванова. Игру с красно-белыми он судил, с краснодарцами — обслуживал в роли ВАР и не вмешался в действия коллеги.
Обращение, касавшееся вторых желтых карточек, ЭСК РФС проигнорировала. Жалобу на неназначение пенальти отклонила, при этом опубликовав видео, на котором отсутствовал ракурс, подтверждавший фол Александра Черникова.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1