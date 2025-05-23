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Судейство

Иванов по-прежнему судит каждый третий матч «Зенита»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Иванов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на матчи 30-го тура чемпионата России, которые пройдут 24 мая. Игру с участием «Зенита» в очередной раз доверили Сергею Иванову — он будет обслуживать в роли арбитра важнейшее противостояние сине-бело-голубых с «Ахматом».

В конце апреля «СЭ» уже отмечал непонятное постоянство Милорада Мажича, который регулярно дает матчи «Зенита» судье из Ростова-на-Дону. Обновленные данные таковы: при новом судейском начальнике за два сезона Иванов уже в 25-й раз будет работать на игре с участием команды из Санкт-Петербурга. Она за это время провела в чемпионате и Кубке страны 83 встречи. То есть в среднем Иванова отправляли примерно на каждый третий матч зенитовцев.

Это ненормально и выходит за рамки любых критериев. С учетом общего числа рефери, допущенных к обслуживанию официальных встреч, игр с участием других команд, доверяемых судье из Ростова-на-Дону, и количества матчей сине-бело-голубых, на которые назначаются другие арбитры.

Интересно и то, что Иванов фактически был отстранен от работы судьей в РПЛ. После игры 22-го тура «Крылья Советов» — «Локомотив» (5:1) в течение двух месяцев он получал назначения только в качестве ВАР и АВАР.

В сезоне-2024/25 Иванов работал и будет работать на следующих матчах «Зенита»:

Чемпионат России

1-й тур. «Крылья Советов» — «Зенит» — 0:4. Судья
4-й тур. «Зенит» — «Динамо» — 1:0. Судья
6-й тур. «Зенит» — «Спартак» — 0:0. ВАР
7-й тур. «Пари НН» — «Зенит» — 0:3. Судья
11-й тур. «Зенит» — «Оренбург» — 1:0. ВАР
13-й тур. «Зенит» — «Локомотив» — 1:1. ВАР
19-й тур. «Зенит» — ЦСКА — 0:0. Судья
21-й тур. «Спартак» — «Зенит» — 2:1. Судья
24-й тур. «Зенит» — «Краснодар» — 4:1. ВАР
26-й тур. «Динамо» — «Зенит» — 1:1. АВАР
30-й тур. «Зенит» — «Ахмат». Судья

Кубок России
Путь РПЛ

Групповой этап. 1-й тур. «Зенит» — «Факел» — 3:0. ВАР
Финал. Первый матч. «Зенит» — ЦСКА — 2:0. Судья

Всего: 13 матчей из 40 с участием «Зенита» в сезоне.

В сезоне-2023/24 у Иванова тоже было 12 игр, но из 43 с участием зенитовцев.

Напомним, что этой весной «Зенит» обращался в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС), в частности, после матчей чемпионата России со «Спартаком» и «Краснодаром». Сине-бело-голубых не устроили судейские решения, касавшиеся невынесения трех вторых предупреждений спартаковцам и их последующих неудалений, а также неназначения пенальти в ворота «быков». В обоих случаях это касалось вердиктов Иванова. Игру с красно-белыми он судил, с краснодарцами — обслуживал в роли ВАР и не вмешался в действия коллеги.

Обращение, касавшееся вторых желтых карточек, ЭСК РФС проигнорировала. Жалобу на неназначение пенальти отклонила, при этом опубликовав видео, на котором отсутствовал ракурс, подтверждавший фол Александра Черникова.

Александр Медведев и&nbsp;Милорад Мажич.Судейские руководители против «Зенита». Что происходит?

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Сергей Иванов (судья)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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