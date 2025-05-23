ЦБ выпустит памятные монеты в честь «Зенита» и «Локомотива»

В серии «Российский спорт» Банк России выпустит памятные серебряные монеты, посвященные футбольным клубам. В 2025 году появятся монеты, посвященные «Зениту» и «Локомотиву», а в 2026 году — ЦСКА и «Спартаку».

«Банк России принял решение выпустить памятные серебряные монеты, посвященные отечественным футбольным клубам: в 2025 году — «Зениту» (Санкт-Петербург) и «Локомотиву» (Москва), в 2026 году — ЦСКА (Москва) и «Спартаку» (Москва)», — цитирует ТАСС.

Центральный банк отметил, что при выпуске монет серии «Российский спорт» учитываются мнения и рекомендации Министерства спорта РФ. Чтобы в честь спортивного клуба была выпущена монета, он должен соответствовать нескольким критериям: возраст более ста лет, массовый вид спорта, высокие результаты и участие в ключевых всероссийских соревнованиях.

Первые монеты этой серии были выпущены в 2023 году и украшены эмблемами спортивных обществ.