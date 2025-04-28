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Судейство

Сергей Иванов судит каждый третий матч «Зенита». Это нормально?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на матчи FONBET Кубка России, которые пройдут 29 и 30 апреля. Первую финальную игру Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА доверили Сергею Иванову. Это назначение нельзя назвать обычным и нормальным по нескольким причинам.

При новом судейском начальнике Милораде Мажиче за два неполных сезона ростовчанин уже 24-й раз будет работать на игре с участием команды из Санкт-Петербурга, которая за это же время провела в чемпионате и Кубке страны 79 встреч. То есть в среднем Иванова отправляли на каждый третий матч «Зенита».

Это ненормально и выходит за рамки любых критериев c учетом общего числа рефери, допущенных к обслуживанию официальных встреч, игр с участием других команд, доверяемых судье из Ростова-на-Дону, и количества матчей сине-бело-голубых, на которые назначаются другие арбитры.

В сезоне-2024/25 Иванов работал и будет работать на следующих матчах «Зенита»:

Чемпионат России

1-й тур. «Крылья Советов» — «Зенит» — 0:4. Судья
4-й тур. «Зенит» — «Динамо» — 1:0. Судья
6-й тур. «Зенит» — «Спартак» — 0:0. ВАР
7-й тур. «Пари НН» — «Зенит» — 0:3. Судья
11-й тур. «Зенит» — «Оренбург» — 1:0. ВАР
13-й тур. «Зенит» — «Локомотив» — 1:1. ВАР
19-й тур. «Зенит» — ЦСКА — 0:0. Судья
21-й тур. «Спартак» — «Зенит» — 2:1. Судья
24-й тур. «Зенит» — «Краснодар» — 4:1. ВАР
26-й тур. «Динамо» — «Зенит» — 1:1. АВАР

Кубок России
Путь РПЛ

Групповой этап. 1-й тур. «Зенит» — «Факел» — 3:0. ВАР

Финал. Первый матч. «Зенит» — ЦСКА. Судья

Всего: 12 матчей из 36 с участием «Зенита» в сезоне.

В сезоне-2023/24 у Иванова тоже было 12 игр, но из 43 с участием зенитовцев.

Напомним, что этой весной «Зенит» обращался в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС), в частности, после матчей чемпионата России со «Спартаком» и «Краснодаром». Сине-бело-голубых не устроили судейские решения, касавшиеся невынесения трех вторых предупреждений спартаковцам и их последующих неудалений, а также неназначения пенальти в ворота «быков». В обоих случаях это касалось вердиктов Иванова. Игру с красно-белыми он судил, с краснодарцами — обслуживал в роли ВАР и не вмешался в действия коллеги.

Обращение, касавшееся вторых желтых карточек, ЭСК РФС проигнорировала. Жалобу на неназначение пенальти отклонила, при этом опубликовав видео, на котором отсутствовал ракурс, подтверждавший фол Александра Черникова.

В таких ситуациях с учетом конфликтных отношений между клубом и арбитром здравомыслящий судейский начальник обычно выдерживает паузу и какое-то время воздерживается от назначения рефери на игры команды. Тем более на ее домашнюю встречу. Но тут почему-то не так.

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Кубок России
Сергей Иванов (судья)
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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