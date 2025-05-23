Тикнизян: «Меня не отстраняли от тренировочного процесса»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в разговоре с «СЭ» объяснил, почему не поедет на заключительный матч сезона против «Акрона».

«Меня не отстраняли ни от тренировочного процесса, ни от предстоящего матча. У меня был диалог с руководством, где я выразил свою позицию по своему будущему. Они ее приняли, поэтому я не еду на игру. Но никто меня не отстранял, никакой конфликтной ситуации с клубом и руководством нет», — сказал Тикнизян «СЭ».

После матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) Тикнизян дал комментарий журналистам в микст-зоне, где сообщил, что недоволен своим положением в команде. 20 мая Telegram-канал «Нежурналист Иванов» сообщил об отстранении Тикнизяна от тренировок с основой, однако главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов опроверг эту информацию.

Тикнизян в этом сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 26-летнего игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

Матч 30-го тура РПЛ «Акрон» — «Локомотив» пройдет в Самаре 24 мая.