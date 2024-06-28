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Сегодня, 12:17

Tuttosport: «Зенит» может предложить 25 миллионов евро за хавбека «Торино» Илича

Руслан Минаев
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Иван Илич.
Фото Global Look Press

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Торино» Ивану Иличу, сообщает Tuttosport.

По данным источника, сине-бело-голубые могут предложить за 23-летнего серба 25 миллионов евро. Отмечается, что туринский клуб готов продать игрока и надеется, что он согласится на трансфер.

Контракт Илича с «Торино» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. Полузащитник перешел в «Торино» из «Вероны» летом 2023-го за 16,5 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 на счету хавбека 4 гола и 3 результативных передачи в 36 матчах. На Евро-2024 серб провел 3 матча и отметился 1 голевым пасом.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Торино
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