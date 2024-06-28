В «Зените» отреагировали на новость о возможном трансфере Соболева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что клуб предложил нападающему «Спартака» Александру Соболеву контракт до 2028 года.

«Действительно ли «Зенит» уже предложил Соболеву контракт до 2028 года? Мы слухи никогда не комментируем», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов купить Соболева за 20 миллионов евро, однако «Спартак» не отдает нападающего дешевле 30 миллионов. Форварду также предлагают 4-летний контракт с зарплатой 3,6 миллиона евро в год.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026-го.