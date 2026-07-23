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Сегодня, 08:27

Источник: «Зенит» предложил «Локомотиву» пять миллионов евро за Карпукаса

Павел Лопатко

«Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, сообщил инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, за права на 24-летнего футболиста предложили пять миллионов евро. Руководство «Локомотива» обдумывает это предлоежение.

Карпукас играет за «Локомотив» с февраля 2022 года, его контракт истекает 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 в 35 матчах полузащитник забил два гола и отдал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в семь миллионов евро.

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Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
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Артем Карпукас
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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