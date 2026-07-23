Источник: «Зенит» предложил «Локомотиву» пять миллионов евро за Карпукаса

«Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, сообщил инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, за права на 24-летнего футболиста предложили пять миллионов евро. Руководство «Локомотива» обдумывает это предлоежение.

Карпукас играет за «Локомотив» с февраля 2022 года, его контракт истекает 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 в 35 матчах полузащитник забил два гола и отдал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в семь миллионов евро.