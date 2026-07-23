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Вендел пообещал оплатить игрокам «Зенита» поход в баню после истории со штрафом

Роман Кольцов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Вендел в интервью «СЭ» рассказал, как планирует проставиться перед одноклубниками после возвращения части штрафа за опоздание.

— В чемпионской раздевалке Константин Зырянов сказал, что тебе вернут часть штрафа. Это стало неожиданностью?

— Я понимал, что действительно опоздал и сам виноват в этом. И если бы штраф не отменили, я бы это принял. Все знают, что произошло. К тому же мы стали чемпионами, все были счастливы и отмечали победу. Перед командой я пока еще не проставился, но обязательно это сделаю. Если парни не захотят идти в ресторан, тогда оплачу для всех поход в баню.

— История с опозданием снова повторилась. Как сейчас команда воспринимает такие ситуации? На одном из видео партнеры подшучивали над тобой — Соболев, Мостовой.

— Прежде всего я извинился перед командой и перед главным тренером. В этот раз мое отсутствие было согласовано с клубом. Несмотря на это, понимал, что должен заплатить штраф и попросить прощения у ребят. Сейчас для меня главное — продолжать работать и показывать на поле свой максимум, — сказал Вендел в интервью «СЭ».

Вендел.«Если команда не захочет в ресторан, оплачу всем баню». Вендел — о штрафе за опоздание и пятом золоте

Весной после победы в РПЛ председатель правления «Зенита» Константин Зырянов сообщил о возвращении Венделу половины суммы штрафа, который бразилец получил за недельное опоздание на зимние сборы сине-бело-голубых. По данным СМИ, тогда 28-летний футболист лишился около 60 миллионов рублей.

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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Источник: «Зенит» предложил «Локомотиву» 5 миллионов евро за Карпукаса
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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