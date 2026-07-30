Источник: «Зенит» может согласиться на трансфер Луиса Энрике за сумму менее 35 миллионов евро

«Фламенго» заинтересован в трансфере нападающего «Зенита» Луиса Энрике, сообщил журналист Вене Касагранде.

По данным источника, российский клуб может согласиться на трансфер 25-летнего бразильца за сумму менее 35 миллионов евро, при этом сохранив за собой часть спортивных прав на игрока. «Зенит» и Луис Энрике уже знают об интересе «Фламенго».

В то же время журналист Пабло Оливейра сообщает, что «Зениту» предложили вариант с трансфером за 24,5 миллиона евро за 70 процентов прав на игрока. Российский клуб, по данным источника, отверг его и готов отдать 100 процентов за 35-40 миллионов евро.

Луис Энрике играет за «Зенит» с января 2025 года, его контракт рассчитан до 31 декабря 2028 года. В сезоне-2025/26 в 34 матчах нападающий забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Бразилии в 24 миллиона евро.