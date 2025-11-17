Футбол
Сегодня, 18:10

Александр Мостовой рассказал о разнице в премиальных между «Спартаком» и ЦСКА

Экс-футболист сборной России и ряда европейских клубов по прозвищу Царь пришел на подкаст Cappuccino&Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ.

Вместе с ведущим подкаста бывшим игроком сборной России и ЦСКА Сергеем Игнашевичем Мостовой рассказал, какие премиальные получал в «Спартаке» и как завидовал игрокам ЦСКА.

— А что случилось в матче с «Ювентусом», когда вы вынесли «Ювентус» 4:0?

— Да ничего. Просто обыграли, да и все.

— Как это скромно.

— Там просто тройные премиальные дали. А за тройные премиальные я готов был...

Это единственный случай, когда нам давали двойные или тройные премиальные.

— Объявили перед игрой?

— Объявили еще перед первым матчем в Турине. Мы задушили президента.

— Это тот, который вам контракт не хотел поднимать, вы с ним бесконечно спорили и проели плешь?

— Он в конце концов обманул меня, да.

Вот перед «Ювентусом» у нас была встреча с советом директоров: я, Густаво, Карп. И мы душили президента и говорили: «Ну если вы против «Ювентуса» нам не дадите деньги...» Мы там 1:0 проиграли в Турине, а дома просто вынесли.

Потому что я приезжал когда в сборную в Россию и слушал, какие премиальные давали в ЦСКА за победу над «Амкаром», я говорил: «Вы че, издеваетесь?! Мы за весь год столько не зарабатываем, сколько вы за одну игру здесь».

— Если «Спартаку» сегодня дать тройные премиальные, они вынесут «Баварию»?

— Не знаю, не знаю. Ну ты назвал «Баварию»! «Баварию» сейчас вообще никто обыграть не сможет.

— Насколько это сильная мотивация футболиста — играть за премиальные?

— Я же застал разные времена: когда и премиальных вообще не было — это Советский Союз был. И даже когда они были, на них ничего нельзя было купить. Для меня никогда они не были ключевым фактором.

Другое дело, что были моменты, когда ты понимаешь, что люди ни за что зарабатывают. И думаешь: «Ну ни фига себе!»

Я всегда приводил пример. Мы обыгрываем «Реал» 3:1, я два забиваю, приезжаю в Россию и слушаю разговоры Ролана Гусева, который говорит: «Мы обыграли «Шинник» Ярославль, и нам дали по 10 000 долларов». Я говорю: «ВЫ ЧЕГО??? Я «Реалу» забил, мне 100 долларов даже не дали и не дадут!»

Выпуск подкаста Cappuccino&Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ, можно посмотреть на ВК и на YouTube.

