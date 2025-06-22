Кирилл Панченко проведет прощальный матч 30 июня

Бывший нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко проведет прощальный матч 30 июня.

Бело-голубые сыграют в Братском кубке против сербского клуба ОФК Белград.

Ныне занимающий должность ассистента главного тренера «Динамо-2» Панченко играл за «Динамо» с 2016 по 2020 года. Он провел за клуб 103 матча, забил 37 голов и сделал 11 результативных передач.