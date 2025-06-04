Источник: «Спартак» рассчитывает продать Мангаша за 1-2 миллиона евро

«Спартак» рассчитывает получить за продажу защитника Рикарду Мангаша около 1-2 миллиона евро включая возможные бонусы, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, интерес к футболисту проявляет «Бенфика», однако официального предложения от лиссабонского клуба в «Спартак» еще не поступало. Отмечается, что с большой долей вероятности футболист покинет московский клуб в летнее трансферное окно.

Защитник перешел в «Спартак» в сентябре 2024 года из «Витории Гимарайнш». В прошедешем сезоне на счету 27-летнего португальца 17 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами.

Действующий контракт Мангаша со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.