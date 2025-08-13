Источник: Угальде готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Фейеноорд»

Форвард «Спартака» Манфред Угальде согласен на переход в «Фейеноорд», даже если для этого придется пойти на понижение зарплаты, чтобы соответствовать финансовым условиям нидерландского клуба, сообщает журналист Кевин Хименес.

По информации источника, 23-летнего футболиста привлекает философия клуба из Роттердама и футбол, который ставит главный тренер команды Робин ван Перси. Кроме того, коста-риканский форвард хочет вернуться в лигу, где он уже успел проявить себя, особенно в преддверии чемпионата мира-2026.

В среду, 13 августа, сообщалось, что «Фейеноорд» возобновил переговоры о трансфере Угальде и хочет арендовать игрока.

Угальде выступает за «Спартак» с января 2024 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2028-го.