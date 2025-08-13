Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

13 августа, 21:45

Источник: Угальде готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Фейеноорд»

Алина Савинова

Форвард «Спартака» Манфред Угальде согласен на переход в «Фейеноорд», даже если для этого придется пойти на понижение зарплаты, чтобы соответствовать финансовым условиям нидерландского клуба, сообщает журналист Кевин Хименес.

По информации источника, 23-летнего футболиста привлекает философия клуба из Роттердама и футбол, который ставит главный тренер команды Робин ван Перси. Кроме того, коста-риканский форвард хочет вернуться в лигу, где он уже успел проявить себя, особенно в преддверии чемпионата мира-2026.

В среду, 13 августа, сообщалось, что «Фейеноорд» возобновил переговоры о трансфере Угальде и хочет арендовать игрока.

Угальде выступает за «Спартак» с января 2024 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2028-го.

Илья Самошников, Ильзат Ахметов, Виллиан Роша, Станислав Черчесов.«Спартак» ищет защитника, Ахметов покинул «Зенит», Черчесов в «Ахмате». Таблица трансферов РПЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Фейеноорд
Читайте также
Туск заявил о причастности граждан Украины к взрыву на железной дороге в Польше
Шахину уже звонили, Шварца уволили в США. Список тренеров, которые могут сменить Карпина в «Динамо»
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Путин разрешил установку закладной доски нового атомного ледокола «Сталинград»
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Denizzz77

    да они в здесь упаковываются на 10 лет вперед,получали по 200-300 в год,а тут напаливают 2-2,5. пару лет потусовались в москве и жизнь удалась , можно ехать оюратно

    30.08.2025

  • hovawart645

    Вот гадёныш! Знаем, зачем ему именно в Нидерланды надо!)

    14.08.2025

  • Alex Vik

    Валить надо! Ныряй дельфином.

    14.08.2025

  • с13

    Ещё один наигрался в России.

    14.08.2025

  • Diman_madridista

    Спартаку надо поставить условие - продаем вам Угальде, а вы помогаете найти покупателя на Гарсию. Если таких лохов найдете, Угальде получите со скидкой

    14.08.2025

  • allerc

    Заезжий гастролер. Подзаработал и сваливает.

    14.08.2025

  • Борис Игоревич

    Ну всё! Очередной разбег "звезд" из шпердака! Угальде понял давно в какой гадюшник попал, понятно желание свалить из вонючего хлева, уж и денег не надо.. Вот только Феенорд + фактически бедный клуб, держится именно за счёт продажи игроков. Купить никого от 5+ миллионов он просто не может. И угальде светит лишь аренда.. А как же поросячьи понты про продажу его за многие миллионы? Уже забыт дешевый свинячий базар? Отбить этого клоуна арендами не удастся - больно дорогой. Снова повториться обычная поросячья тема - по арендам, срок контракта истекает - уходит бесплатно.. Потери около 10 млн.. :smile: Что ж за феерические лохи эти свинки.. Эт что-то.. :clown::pig:

    14.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Беги, Манфред, беги!

    14.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Довели человека, наколотил 17 за пол чемпионата, а его на банку посадили, дебилы. С Гарсией и Заболотным Спартак обречен.

    14.08.2025

  • J. P.

    а нужен ли Фейеноорду такой Угальде???

    14.08.2025

  • hattabych

    Все хотят свалить, не только Угальде и не только из Спартака. Салтыков, Кисляк уже пятки смазывают. Сперцяна лохом считают, что уехать никак не может.

    14.08.2025

  • krasl

    Да он всем Легионерам до фонаря

    13.08.2025

  • krasl

    Надо продавать он уже захандрил, как и большая часть легионеров год осваивался, полгода поиграл теперь хандра

    13.08.2025

  • zg

    Сами угорали!)

    13.08.2025

  • unzak44

    С ней было веселее про вас читать...

    13.08.2025

  • zg

    "раньше было пи@же"!)))

    13.08.2025

  • unzak44

    А что говорит по этому поводу товарищ Зарема?!

    13.08.2025

  • zg

    Вот и думай тут...А нашим еще и нечем......

    13.08.2025

  • unzak44

    Уволите Станковича, год пропал. Не факт, что лучше найдете. Сильные тренера сейчас в Россию не поедут. И наш то на конфликт пошел со швейцарскими футбольными властями.

    13.08.2025

  • Artorixus

    Пусть уматывает, раз ему Спартак до фени. И другие, подобные ему, пусть тоже уматывают.

    13.08.2025

  • unzak44

    Это не про тренера. Просто для меня это приятно. Обыграли Торпедо в Москве...

    13.08.2025

  • zg

    Ну это не фига не значит,что нам нужен их тренер!)

    13.08.2025

  • unzak44

    Кстати, костромской Спартак в ФНЛ на 5 месте с 7 очками. После 4 игр. Даже больше очков, чем у главного Спартака...

    13.08.2025

  • Микола Питерский

    Ну и все. Больше некого. Осинькины, ташуевы, юраны и прочие только для вторй половины таблицы. Галактионов? вот не нравится он мне. Думаю игра локо не от него сейчас зависит. Семака вон можно забрать. Не жалко.. Во!Еш=ще кандидата вспомнил. Григорянц. Супер эксперт на матч-тв, правда отовсюду со скандалом уходил , даже из женской газмясочки

    13.08.2025

  • unzak44

    Я его напрочь не перевариваю, хоть он и земляк. Его уровень-Ростов.Но никоим образом не Динамо. Зря динамики Гусева сняли с должности. Молодой, амбициозный, динамовец. А Валера все равно этот год не доработает...

    13.08.2025

  • zg

    Соответственно это в любом случае наугад!)

    13.08.2025

  • unzak44

    Когда искали замену сначала Гончаренко, а потом Федотову, он у меня был под номером 1 в списке кандидатов. На доводы, что он ничего не добился у меня был свой довод-а с какими командами он должен был что то добиться? Уровень игроков очень слабый был. Хоть ЦСКА тоже не особо блистал.

    13.08.2025

  • Микола Питерский

    А вот здесь не соглашусь. Как бы я его не любил за его быдлячество и спартачество, но он чуть ли не еденственный интересный тренер который может на что-то претендавать. И когда он был в спартаке это было интересно

    13.08.2025

  • unzak44

    Скоро Валера-верим освободится. 0-4 летит в Москве от Краснодара. Свой в доску! Не сочти за серьезность1

    13.08.2025

  • zg

    Да ну нах Джерарда!))))Талалай дядька отличный....Но боюсь в своих интересах он нас может вообще уничтожить!)))))Но так то вариант!)

    13.08.2025

  • unzak44

    Ладно. Как хочешь. Тогда Талалаев? Ну не едет в Россию Джеррард...А если бы приехал, то наверняка бы потребовал разогнать всю вашу шоблу!

    13.08.2025

  • Микола Питерский

    Ну конечно юмор. А куда без него? Хотя в каждой шутке только доля шутки.... А если серьезно, то действительно: кого своего-то? Все свои ходят по кругу и подают надежды.

    13.08.2025

  • zg

    Юран несмотря на лютую антипатию работает сейчас на Туфана,что уже говорит о нем как о сомнительном холуе,причем истеричном,да и не показал он пока ни хрена...

    13.08.2025

  • unzak44

    Юран не подходит? Ща еще поищу...

    13.08.2025

  • unzak44

    Это, типа, юмор такой? В моем понимании если хочешь развалить дело-поручи его Кононову...

    13.08.2025

  • Микола Питерский

    Абсодюто верно. Как раз Кононов освободился

    13.08.2025

  • zg

    Привет!Да какие свои?Кто они,где они?Нет тех,кто себя реально проявил!Вот вы красавцы,хорошего дядьку нашли!Понятно,что удача,но если не работать и выбирать от балды или еще как то,ее и не будет!

    13.08.2025

  • unzak44

    Привет.А кто на примете на замену? Может все таки своим доверить? Все равно в этом году на чемпионство шансов мало.

    13.08.2025

  • Илья858

    Откровенно поскорей бы свалить?

    13.08.2025

  • zg

    А давайте отдадим в Фейеноорд Станковича!Бесплатно!

    13.08.2025

    • Агенты Жоао Виктора сообщили о завершении трансфера футболиста в ЦСКА

    Сперцян: «Есть предложение от «Саутгемптона», все серьезно»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости