Агенты Жоао Виктора сообщили о завершении трансфера футболиста в ЦСКА
В агентстве Talents Sports, представляющем интересы защитника «Васко Да Гама» Жоао Виктора, ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе бразильца в ЦСКА.
«Сделка готова. Футболист прилетит в Москву в пятницу», — сообщили «СЭ» в агентстве.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего защитника в 5 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2
Новости