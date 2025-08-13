Футбол
13 августа, 20:27

Агенты Жоао Виктора сообщили о завершении трансфера футболиста в ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент

В агентстве Talents Sports, представляющем интересы защитника «Васко Да Гама» Жоао Виктора, ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе бразильца в ЦСКА.

«Сделка готова. Футболист прилетит в Москву в пятницу», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего защитника в 5 миллионов евро.

ФК Васко да Гама
ФК ЦСКА (Москва)
Жоао Виктор (ЦСКА)
