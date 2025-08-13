Сперцян: «Есть предложение от «Саутгемптона», все серьезно»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подтвердил, что получил трансферное предложение от «Саутгемптона».

10 августа Armenie Football сообщил, что английский клуб находится на продвинутой стадии переговоров с 25-летним футболистом.

«Про переход пока рано говорить. Но все серьезно, есть предложение. Я еще не был в Краснодаре. Сейчас вернусь, поговорю с президентом [«Краснодара» Сергеем Галицким]. Посмотрим, какое решение мы вместе с ним примем», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».

Сперцян является воспитанником «Краснодара». За время выступления за «быков» он провел 150 матчей во всех турнирах, забив 46 голов и отдав 35 результативных передач. В сезоне-2024/25 вместе с южанами он стал чемпионом России.