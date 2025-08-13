Источник: «Фейеноорд» хочет арендовать Угальде у «Спартака»

«Фейеноорд» возобновил переговоры о трансфере форварда «Спартака» Манфреда Угальде, сообщает Feyenoord Transfermarkt.

Отмечается, что нидерландский клуб намерен арендовать 23-летнего игрока с опцией выкупа. Красно-белым может поступить новое предложение по Угальде уже в среду, 13 августа. Сам нападающий не против перехода.

Угальде выступает за «Спартак» с января 2024 года. За это время он провел 57 матчей за московскую команду во всех турнирах, забив 19 голов и сделав 6 результативных передач. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2028-го.