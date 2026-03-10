Источник: «Спартак» привлек психолога к работе с основой

«Спартак» подключил к работе с футболистами основного состава спортивного психолога Маргариту Дроздову, сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что ранее специалист работала с командами академии и молодежкой красно-белых. Около года назад, когда главным тренером первой команды был Деян Станкович, ее привлекли к взаимодействию с основным составом. После того как в январе «Спартак» возглавил Хуан Карседо, Дроздова продолжила работу с главной командой.

После 20 туров сезона-2025/26 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками. 14 марта красно-белые на выезде сыграют против «Зенита».

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