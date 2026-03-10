Прощание с экс-администратором «Локомотива» Машковым состоится 12 марта на «РЖД Арене»

Прощание с бывшим администратором «Локомотива» Анатолием Машковым состоится 12 марта в Черкизово, сообщает пресс-служба клуба.

Начало — в 10.00 мск на «РЖД Арене», у паровоза на Южной площади. Отмечается, что Машков будет похоронен на Лианозовском кладбище.

О смерти Машкова стало известно 9 марта. Он работал в «Локомотиве» с 1977 года.