Источник: «Спартак» приостановил переговоры по Актюркоглу

«Спартак» поставил на паузу переговоры с «Галатасараем» по полузащитнику Керему Актюркоглу, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, красно-белые прорабатывают еще несколько вариантов, в том числе 21-летнего аргентинца Брайана Агирре. К кандидатуре Актюркоглу в «Спартаке» могут вернуться ближе к завершению трансферного окна, если не удастся договориться с текущими кандидатами.

4 июля сообщалось, что «Галатасарай» рассчитывает заработать на трансфере 25-летнего Актюркоглу не менее 10 миллионов евро.

Футболист выступает за «Галатасарай» с 2020 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт вингера с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.