Источник: «Галатасарай» просит у «Спартака» за Актюркоглу не менее 10 миллионов евро
«Спартак» заинтересован в переходе полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу, сообщает Sabah Spor.
По информации источника, турецкий клуб рассчитывает заработать на трансфере не менее 10 миллионов евро.
Актюркоглу выступает за «Галатасарай» с 2020 года. Он провел за команду 173 матча, забил 44 гола и сделал 39 результативных передач.
Контракт левого вингера с турецким клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
На Евро-2024 Актюркоглу сыграл в четырех матчах и отметился одним голом.
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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