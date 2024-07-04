Источник: «Галатасарай» просит у «Спартака» за Актюркоглу не менее 10 миллионов евро

«Спартак» заинтересован в переходе полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу, сообщает Sabah Spor.

По информации источника, турецкий клуб рассчитывает заработать на трансфере не менее 10 миллионов евро.

Актюркоглу выступает за «Галатасарай» с 2020 года. Он провел за команду 173 матча, забил 44 гола и сделал 39 результативных передач.

Контракт левого вингера с турецким клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

На Евро-2024 Актюркоглу сыграл в четырех матчах и отметился одним голом.