Фомин считает вратаря Шунина суперпрофессионалом
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин заявил, что вратарь Антон Шунин является большим профессионалом своего дело.
«Не то чтобы удивился, такие разговоры ходили. Я с Антоном в хороших отношениях, мы все были на связи, — цитирует Фомина ТАСС. — Футбольный клуб принял такое решение, желаю ему только удачи, не знаю, будет ли он продолжать карьеру или пойдет в другом направлении, но я ему желаю удачи, переживаю за него. Антон — суперпрофессионал, мне кажется, что он всегда больше всех отдавался на тренировках, большой профессионал. Я уверен, что у него все получится».
1 июля «Динамо» объявило об уходе 37-летнего Шунина в связи с истечением срока действия контракта, вратарь является воспитанником клуба и провел в нем всю карьеру.
Источник: ТАСС
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