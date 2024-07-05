Фомин считает вратаря Шунина суперпрофессионалом

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин заявил, что вратарь Антон Шунин является большим профессионалом своего дело.

«Не то чтобы удивился, такие разговоры ходили. Я с Антоном в хороших отношениях, мы все были на связи, — цитирует Фомина ТАСС. — Футбольный клуб принял такое решение, желаю ему только удачи, не знаю, будет ли он продолжать карьеру или пойдет в другом направлении, но я ему желаю удачи, переживаю за него. Антон — суперпрофессионал, мне кажется, что он всегда больше всех отдавался на тренировках, большой профессионал. Я уверен, что у него все получится».

1 июля «Динамо» объявило об уходе 37-летнего Шунина в связи с истечением срока действия контракта, вратарь является воспитанником клуба и провел в нем всю карьеру.