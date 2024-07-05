Киммих станет одноклубником Сафонова, Джикии не будет в «Химках», «Спартак» подпишет Актюркоглу?

«Спартак» может подписать Актюркоглу, Киммих близок к переходу в «ПСЖ»

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

«Галатасарай» запросил за Актюркоглу 10 миллионов евро

«Спартак» заинтересован в переходе полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу, сообщает Sabah Spor.

По информации источника, турецкий клуб рассчитывает заработать на трансфере не менее 10 миллионов евро.

Актюркоглу выступает за «Галатасарай» с 2020 года. На его счету 173 матча, 44 гола и 39 результативных передач.

Контракт левого вингера с турецким клубом рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

На Евро-2024 Актюркоглу сыграл в четырех матчах и отметился одним голом.

Танги Ндомбеле (справа). Фото Global Look Press

Ндомбеле — в «Ницце»

Французский полузащитник Танги Ндомбеле перешел из «Тоттенхэма» в «Ниццу». Контракт подписан до лета 2026 года.

27-летний футболист находится в статусе свободного агента после досрочного расторжения контракта с «Тоттенхэмом». «Шпоры» купили игрока у «Лиона» в 2019 году за рекордные для себя 62 миллиона евро.

Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Галатасарае». 27-летний хавбек 19 раз появился на поле в чемпионате Турции, отметился одной результативной передачей.

«Лилль» подписал Итана Мбаппе

Брат Килиана Мбаппе Итан продолжит карьеру в «Лилле». Пресс-служба клуба объявила о подписании француза. Контракт — до 2027 года.

Как ранее сообщал инсайдер Фабрицио Романо, 17-летний игрок никогда не вел переговоров с мадридским «Реалом», где будет в следующем сезоне выступать Мбаппе-старший.

Итан вместе с братом пришел в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году. В прошедшем сезоне футболист сыграл три раза в лиге 1. Голевыми действиями юниор не отметился.

Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Джикия не перейдет в «Химки»

Об этом сообщил инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов.

«С Георгием Джикией разговор закрыт. Никаких переговоров больше нет. Так понимаю, он хочет играть в более статусных клубах. Для Джикии «Химки» будут клубом не того уровня», — цитирует Садыгова Sport24.

30-летний футболист с лета находится в статусе свободного агента после завершения контракта со «Спартаком». Джикия выступал за красно-белых с 2017 года. До этого защитник играл за «Амкар», дзержинский «Химик», «Спартак» из Нальчика и вторую команду «Локомотива».

Райя — в «Арсенале»

«Арсенал» выкупил Давида Райю у «Брентфорда» за 27 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.

Испанский вратарь провел прошлый сезон в аренде в составе «канониров». 28-летний футболист провел в английской премьер-лиге 32 матча, пропустил 24 гола, 16 раз сыграл на ноль.

Калафьори все ближе к «Арсеналу»

По информации Фабрицио Романо, «Арсенал» напрямую связался с «Болоньей» по поводу трансфера защитника Риккардо Калафьори.

Переговоры между клубами уже идут. На данный момент «Арсенал» лидирует в трансферной гонке — предложения от «Челси», который тоже активно интересуется 22-летним игроком, пока нет.

Защитник сборной Италии в прошлом сезоне провел 30 матчей в серии А, забил два гола, отдал пять ассистов.

Лукас Вера. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вера переходит в «Химки» из «Оренбурга»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера продолжит карьеру в «Химках». Об этом сообщил спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

«Есть договоренность о том, что Лукас Вера переходит из «Оренбурга» в «Химки». По другим иностранцам пока нет предложений. Вера сказал, что не хочет играть в «Оренбурге», поэтому лучше продать. Вы же видите, какая разница между первым и вторым сезонами», — цитирует Андреева ТАСС.

Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. 27-летний аргентинец провел за клуб 60 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3 миллиона евро.

Киммих перейдет в «ПСЖ»?

«Пари Сен-Жермен» испытывает трудности с подписанием Жоау Невеша и возобновляет интерес к Йозуа Киммиху. Об этом сообщает RMC Sport.

Контракт полузащитника «Баварии» истекает в 2025 году. Французский клуб в данный момент ведет переговоры, чтобы заполучить немецкого игрока. Интерес к Киммиху также проявляет «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне бундеслиги 29-летний футболист провел 28 матчей, забил один мяч и отдал шесть голевых передач.

«Реал Сосьедад» подпишет Серхио Гомеса

Левый защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес станет одноклубником Арсена Захаряна. По данным Фабрицио Романо, «Реал Сосьедад» договорился о трансфере футболиста за 9 миллионов евро.

23-летний игрок провел шесть матчей в английской премьер-лиге в прошлом сезоне. Испанец отметился одной результативной передачей.

Семен Волков