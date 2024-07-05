«Парма» может подписать Альмквиста из «Ростова»

Форвард «Ростова» Понтус Альмквист может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, на 24-летнего шведа претендует «Парма». «Фиорентина» и «Рома» также следит за нападающим.

В минувшем сезоне Альмквист провел в аренде в «Лечче». На его счету 2 гола и 2 результативные передачи в 32 матчах.