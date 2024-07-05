«Парма» может подписать Альмквиста из «Ростова»
Форвард «Ростова» Понтус Альмквист может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По сведениям источника, на 24-летнего шведа претендует «Парма». «Фиорентина» и «Рома» также следит за нападающим.
В минувшем сезоне Альмквист провел в аренде в «Лечче». На его счету 2 гола и 2 результативные передачи в 32 матчах.
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|Динамо
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4
|Локомотив
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|0
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|0-0
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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|0
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7
|Ростов
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|Рубин
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|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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|0-0
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|0-0
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|0-0
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13
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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