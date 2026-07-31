«Ростов» и ЦСКА сыграют матч третьего тура РПЛ в Москве из-за повреждения «Ростов-Арены»

Матч «Ростов» — ЦСКА 3-го тура РПЛ состоится в Москве, сообщила пресс-служба лиги.

Игра должна была состояться на «Ростов Арене» 8 августа.

«Изменена очередность проведения матчей между клубами «Ростов» и ЦСКА в связи с повреждением инфраструктуры стадиона «Ростов-Арена», вызванным стихийным бедствием. Решение принято по согласованию с президентом РПЛ и в соответствии с приказом президента РФС», — говорится в заявлении пресс-службы РПЛ.

Матч состоится в Москве 8 августа и начнется в 20.30 по местному времени. В 18-м туре команды сыграют в Ростове-на-Дону. Точные время и дата ответного поединка будут сообщены позже.