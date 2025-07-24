Селюк рассказал, почему не состоялся трансфер Пиняева в «Жирону»

Футбольный агент Дмитрий Селюк объяснил, почему не состоялся переход полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева в «Жирону».

«Это было в позапрошлом году. Я сделал определенное предложение, но они (сторона игрока и футболист — прим. «СЭ») решили сделать по-своему. Сергей недавно подписал контракт с «Локомотивом». И в тот момент он решил не уходить, а адаптироваться в «Локомотиве», — сказал Селюк «СЭ».

20-летний Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету футболиста 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. Действующий контракт нападающего с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

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