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Источник сообщил о серьезных травмах фанатов «Спартака» и ЦСКА после ночной драки

15:58
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Во время драки между фанатами «Спартака» и «ЦСКА» более десятка человек получили довольно серьезные травмы (переломы носа и челюсти, выбитые зубы). Однако, чтобы не стать подозреваемыми по уголовному делу по драке, никто из участников не стал обращаться в медицинские учреждения, утверждает Telegram-канал «Мутко против» 26 апреля.

Ранее в МВД заявляли, что не зафиксировали никаких серьезных нарушений общественного порядка.

Представители фанатских объединений «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку в Москве перед матчем 27-го тура Тинькофф РПЛ. В потасовке принимали участие около 150 болельщиков. Местные жители жаловались на шум и крики в полицию. Но фанаты разбежались перед приездом патрульных, и никто задержан не был.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры