Источник сообщил о серьезных травмах фанатов «Спартака» и ЦСКА после ночной драки

Во время драки между фанатами «Спартака» и «ЦСКА» более десятка человек получили довольно серьезные травмы (переломы носа и челюсти, выбитые зубы). Однако, чтобы не стать подозреваемыми по уголовному делу по драке, никто из участников не стал обращаться в медицинские учреждения, утверждает Telegram-канал «Мутко против» 26 апреля.

Ранее в МВД заявляли, что не зафиксировали никаких серьезных нарушений общественного порядка.

Представители фанатских объединений «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку в Москве перед матчем 27-го тура Тинькофф РПЛ. В потасовке принимали участие около 150 болельщиков. Местные жители жаловались на шум и крики в полицию. Но фанаты разбежались перед приездом патрульных, и никто задержан не был.