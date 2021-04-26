Соболев поблагодарил фанатов за награду лучшему игроку марта после дерби с ЦСКА

Форвард «Спартака» Александр Соболев после победы над ЦСКА (1:0) в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России поблагодарил болельщиков за поддержку. 24-летний российский футболист ранее получил награду лучшему игроку РПЛ в марте.

«Огромное спасибо за награду. Я рад разделить ее вместе с нашей красно-белой семьей. Это наша общая победа. Сегодня заслуженный выходной, еду с сыном в дельфинарий», — написал Соболев в своем Instagram.

В матче «Спартак» — ЦСКА Соболев провел 77 минут на поле и не отметился результативными действиями. Единственный гол во встрече забил форвард красно-белых Джордан Ларссон.

В текущем сезоне Соболев провел 21 матч за московскую команду забил 13 голов и сделал две результативные передачи.