Соболев поблагодарил фанатов за награду лучшему игроку марта после дерби с ЦСКА
16:21
Форвард «Спартака» Александр Соболев после победы над ЦСКА (1:0) в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России поблагодарил болельщиков за поддержку. 24-летний российский футболист ранее получил награду лучшему игроку РПЛ в марте.
«Огромное спасибо за награду. Я рад разделить ее вместе с нашей красно-белой семьей. Это наша общая победа. Сегодня заслуженный выходной, еду с сыном в дельфинарий», — написал Соболев в своем Instagram.
В матче «Спартак» — ЦСКА Соболев провел 77 минут на поле и не отметился результативными действиями. Единственный гол во встрече забил форвард красно-белых Джордан Ларссон.
В текущем сезоне Соболев провел 21 матч за московскую команду забил 13 голов и сделал две результативные передачи.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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