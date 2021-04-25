МВД отреагировало на сообщения о массовой драке болельщиков «Спартака» и ЦСКА

В МВД прокомментировали информацию о драке фанатов ЦСКА и «Спартака» перед матчем 27-го тура Тинькофф РПЛ. Пострадавших в результате потасовки не обнаружено.

«Поступали в полицию сообщения о скоплении граждан, но никаких телефонограмм из медучреждений или заявлений о получении телесных повреждений не поступало. Не зафиксировано никаких серьезных нарушений общественного порядка», — сообщило МВД «РИА Новостям».

В потасовке принимали участие около 150-ти болельщиков. Это участники различных фанатских объединений двух клубов. Местные жители жаловались на шум и крики в полицию. Но фанаты разбежались перед приездом патрульных, и никто задержан не был.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало — в 16.30 по московскому времени.