Отстраненный пожизненно арбитр Вилков рассказал о встрече с главой судейского комитета РФС Хачатурянцем

Российский арбитр Михаил Вилков рассказал, как прошла его встреча с руководителем судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцем.

«Встретились, пообщались. Говорили с ним о судействе, я объяснился. Между двумя взрослыми людьми теперь нет недосказанности. Я не хотел просить его менять свое решение. Это и не обсуждалось. Мы обсуждали мою последнюю игру. Я объяснял ход своих мыслей во время принятия решения, не более того. Я высказал свою позицию, он меня выслушал, и мы нормально поговорили», — цитирует Вилкова Sport24.

Напомним, 19 апреля Вилков был отстранен от работы пожизненно после матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1). В ходе этой встречи арбитр принял несколько спорных решений.