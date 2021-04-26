Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Отстраненный пожизненно арбитр Вилков рассказал о встрече с главой судейского комитета РФС Хачатурянцем

15:36
Теги:

Российский арбитр Михаил Вилков рассказал, как прошла его встреча с руководителем судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцем.

«Встретились, пообщались. Говорили с ним о судействе, я объяснился. Между двумя взрослыми людьми теперь нет недосказанности. Я не хотел просить его менять свое решение. Это и не обсуждалось. Мы обсуждали мою последнюю игру. Я объяснял ход своих мыслей во время принятия решения, не более того. Я высказал свою позицию, он меня выслушал, и мы нормально поговорили», — цитирует Вилкова Sport24.

Напомним, 19 апреля Вилков был отстранен от работы пожизненно после матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1). В ходе этой встречи арбитр принял несколько спорных решений.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-04-26-otstranennyy-pozhiznenno-arbitr-vilkov-rasskazal-kak-proshla-vstrecha-s-glavoy-sudeyskogo-komiteta-rfs-khachaturyantsem

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Почему Проклова могла стать жертвой секс-насилия?
Автор видео избиения бабушки в больнице в Москве: Было очень страшно
Мурашко заявил о близости пяти регионов России к победе над пандемией COVID-19

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
12
Офсайд