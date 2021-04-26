Отстраненный пожизненно арбитр Вилков рассказал о встрече с главой судейского комитета РФС Хачатурянцем
Российский арбитр Михаил Вилков рассказал, как прошла его встреча с руководителем судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцем.
«Встретились, пообщались. Говорили с ним о судействе, я объяснился. Между двумя взрослыми людьми теперь нет недосказанности. Я не хотел просить его менять свое решение. Это и не обсуждалось. Мы обсуждали мою последнюю игру. Я объяснял ход своих мыслей во время принятия решения, не более того. Я высказал свою позицию, он меня выслушал, и мы нормально поговорили», — цитирует Вилкова Sport24.
Напомним, 19 апреля Вилков был отстранен от работы пожизненно после матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1). В ходе этой встречи арбитр принял несколько спорных решений.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-04-26-otstranennyy-pozhiznenno-arbitr-vilkov-rasskazal-kak-proshla-vstrecha-s-glavoy-sudeyskogo-komiteta-rfs-khachaturyantsem
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю