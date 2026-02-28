Футбол
28 февраля, 19:02

Источник: РПЛ приняла решение не переносить матч махачкалинского «Динамо» и «Рубина»

Руслан Минаев

Матч 19-го тура чемпионата России между махачкалинским «Динамо» и «Рубином» не будут переносить, сообщает Telegram-канал «Инсайдлар».

По данным источника, РПЛ приняла решение не переносить встречу несмотря на сложные погодные условия.

Ранее сообщалось, что перед игрой на поле «Анжи Арены» в Каспийске не видно разметки, что мешает калибровке ВАР.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.
28 февраля, 20:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
2:1
Рубин

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Рубин (Казань)
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Dmitriy Nekrasov

    Огород?

    28.02.2026

    • «Локомотив» вдесятером обыграл «Пари НН»

    Нобоа — о 8 кг лишнего веса на сборах «Сочи» в 2022-м: «Просто забыл, что я профессионал»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 19 13 4 2 39-13 43
    2
    		 Зенит 19 12 6 1 35-12 42
    3
    		 Локомотив 19 11 7 1 41-24 40
    4
    		 ЦСКА 19 11 3 5 30-18 36
    5
    		 Балтика 19 9 8 2 24-8 35
    6
    		 Спартак 19 9 5 5 29-25 32
    7
    		 Ахмат 19 7 4 8 23-25 25
    8
    		 Динамо 19 6 6 7 31-26 24
    9
    		 Рубин 19 6 5 8 17-24 23
    10
    		 Акрон 19 5 6 8 22-28 21
    11
    		 Ростов 19 5 6 8 16-22 21
    12
    		 Динамо Мх 19 4 6 9 10-22 18
    13
    		 Кр. Советов 19 4 5 10 20-37 17
    14
    		 Оренбург 19 3 6 10 19-29 15
    15
    		 Пари НН 19 4 2 13 13-30 14
    16
    		 Сочи 19 2 3 14 18-44 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    27.02 19:30 Зенит – Балтика 1 : 0
    28.02 12:00 Оренбург – Акрон 2 : 0
    28.02 14:30 Краснодар – Ростов 2 : 1
    28.02 17:00 Локомотив – Пари НН 2 : 1
    28.02 20:00 Динамо Мх – Рубин 2 : 1
    1.03 13:00 Динамо – Кр. Советов 4 : 0
    1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА 1 : 0
    2.03 15:00 Сочи – Спартак 2 : 3
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 10
    Дмитрий Воробьев
    Дмитрий Воробьев

    Локомотив

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 5
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 17 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 17 1 7
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
    Вся статистика

