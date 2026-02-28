Источник: РПЛ приняла решение не переносить матч махачкалинского «Динамо» и «Рубина»

Матч 19-го тура чемпионата России между махачкалинским «Динамо» и «Рубином» не будут переносить, сообщает Telegram-канал «Инсайдлар».

По данным источника, РПЛ приняла решение не переносить встречу несмотря на сложные погодные условия.

Ранее сообщалось, что перед игрой на поле «Анжи Арены» в Каспийске не видно разметки, что мешает калибровке ВАР.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля, 20:00. Анжи Арена (Каспийск)

