«Локомотив» вдесятером обыграл «Пари НН»

«Локомотив» победил «Пари НН» в домашнем матче 19-го тура чемпионата России — 2:1.

На 15-й минуте Дмитрий Воробьев вывел хозяев вперед. На 69-й минуте Олакунле Олусегун с пенальти сравнял счет, а на 72-й Лукас Фассон забил второй гол железнодорожников.

Московская команда в концовке первого тайма осталась в меньшинстве после того, как Александр Руденко получил вторую желтую карточку.

«Локомотив» одержал третью подряд победу в РПЛ и с 40 очками сохраняет третье место в турнирной таблице. «Пари НН» (14 очков) располагается на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре железнодорожники 9 марта примут «Ахмат», а нижегородцы 7 марта дома сыграют с «Сочи».

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля, 17:00. РЖД Арена (Москва)

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