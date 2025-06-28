Футбол
28 июня, 14:56

Медведев — о переносе столетия «Зенита»: «Вы что, двоечники по арифметике были?»

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Медведев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» о «переносе» столетия клуба.

— Многие удивились переносу столетия. Можете объяснить?

— Еще раз. Вы что, двоечники по арифметике были? Когда человек рождается, сколько ему лет? Ноль! Потом начинается его первый год и так далее. Год рождения «Зенита» — май 1925 года. В этот год первого сезона быть не могло, потому что тогда не играли по системе «осень-весна». Поэтому юбилейный сезон начинается в июле.

О переносе столетия «Зенит» объявил в официальном сообщении клуба об итогах заседания совета директоров. «Стратегия клуба на 100-й сезон остается неизменной: «Зенит» — чемпион», — говорилось в заявлении.

В чемпионате России-2024/25 петербуржцы заняли второе место, уступив первую строчку «Краснодару».

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hаnt64

    Но это действительно так. Закончил факультет управления и прикладной математики в 1978 году.

    06.07.2025

  • al-an-ko

    А с чего это Зенит мой? Он газпромовский.

    01.07.2025

  • Vyacheslav Popov

    Год столетия Зенита перенесли на год последнего чемпионства.

    01.07.2025

  • FCSM

    Ох и дурааааак Медведев) Надеется, что в следующем сезоне чемпионом станет) зенит в пропасть летит. зениту конец.

    01.07.2025

  • футбол - это супер

    Троечники какие-то в Питере совсем того, тук-тук. Передайте ему _ сворачивай лавочку, Гинер всё купил!

    01.07.2025

  • Анатолий Николаевич

    С откудова взяли "Красного комиссара"? Или коммерсанта?

    01.07.2025

  • Автогол

    Русские буквы забыл хохол?

    30.06.2025

  • al-an-ko

    я имел в виду по отсчёту лет, но весь прошлый сезон орали про сто лет, а сейчас переобулись.

    30.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Лично мне за этих уродов-наитупейших бестолочей НЕ стыдно, потому как их слишком много...

    30.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Зенит вместе с Семаком 7 сезонов подряд имеет москоу-клубики во все щели. Свои Юбилеи легендарные профукали в одну калитку, теперь привязались к зенитовскому. К сожалению ума у нашей Столицы меньше украинской ((:innocent:

    30.06.2025

  • Леня-космос

    Теперь каждый следующий сезон будет столетним для Зенита, пока они не выиграют ЛЧ и клубный ЧМ, так за всех решил медвед-бородавочник. Считать не умеете, Новый год же тоже отмечают в разные дни и месяцы. :grin::joy::rofl:

    30.06.2025

  • Старшой0754

    Стыдно за таких как ты...

    29.06.2025

  • Спринт

    Имею книжку 1972 года издания "Ленинградский футбол". Где ленинградские авторы-журналисты указывают год основания современной команды "Зенит" не ранее 1940 года. Команды ЛМЗ и Ломо не имеют отношения к нынешнему ФК "Зенит". Даже футбольная команда под названием "Зенит", которая представляла оптико-оборонный завод и играла в первестве города Ленингад среди КФК в 30-х годах, не имеет ни малейшего отношения к нынешней команде "Зенит"

    29.06.2025

  • тихоновнавсегда

    Вот ты ересь несешь..Лечись Оля...

    29.06.2025

  • Dinamo Poninka

    Был же настоящий Медведев, командир партизанского отряда, куда нынешним медведевым.

    29.06.2025

  • Dinamo Poninka

    К 100-летию Зенита имеет отношение ФК Сталинец Ленинград в 1936-1937 игравший в первой лиге, с 1938 в высшей лиге. В 1940 Сталинец переименован в Зенит. Был ешё один Зенит, но они его не признают, потому, что так захотело нынешнее руководство.

    29.06.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Какой феерический дебил....

    29.06.2025

  • Dron56

    Да уж странные дела в Питере... А если опять чемпионат не выиграют ??? Даже страшно представить как следующий перенос будут объяснять ... Жесть ! Но что с них взять Бакланы !!!

    29.06.2025

  • avp1960

    Пардон, декабря..

    29.06.2025

  • avp1960

    Помните новогоднюю сказку "Двенадцать Месяцев"? Там сказочная принцесса говорила, что за 31 января будет 32, 33, 34 и т.д. до того момента, пока ей не принесут подснежники.. Вот и в нашем случае 100 летие Зенита будет продолжаться до тех пор, пока он не станет чемпионом.. А вдруг в этом году выйдет осечка? Тогда столетие будет перенесено ещё на один год..

    29.06.2025

  • Pol Pol

    Ну и хххаря у тебя .... я про фотку. Поди Зенитчик ? В таком случае, понимаю .... и прощаю.

    29.06.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    А когда был первый чемпионат СССР? В 1936-м, причём сразу два: весна (чемпион Динамо Москва) и осень (чемпион Спартак). Так что разговор о сезонах, весна-осень или осень-зима, как сейчас - это для таких же тупых, как и сам Медведев. Столетие клуба отметили серебром, могло быть и хуже, если бы Спартачок весной не радовался так долго после победы над Зенитом.

    29.06.2025

  • Автогол

    Я что-то запутался. Сейчас какой год от Рождества Христова. 2025 или 2026? Первый же не, считается теперь как...

    29.06.2025

  • zg

    :thinking::thinking::thinking:Фирсыч парень неплохой и херню особо не порет...Блин,а тему не сильно помню,я нынче на даче,работаю-калдырю,с памятью напряги!)

    29.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А мы-то тут причём? Вы сами в нескольких циферках запутались, гении ))

    29.06.2025

  • Nikolaevich

    :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

    29.06.2025

  • Dinamo Poninka

    В 1936 г. была команда Сталинец Ленинград, которая играла в первой лиге. В 1938г. первую и вторую лиги соединили и добавили команды из других лиг, в том числе и Стахановец /Шахтёр, Трактор/Ротор, Торпедо, Зенит-1. Я всегда думал, что это и есть нынешний Зенит-1, но вышестоящее руководство объявило, что тот Зенит-1 не Зенит-1,а Сталинец вот это Зенит-2 потому, что были реформы предприятий, страна готовилась к войне и Сталинец переводили из одного министерства в другое. Короче тот Зенит-1 вылетел с вышки, а Сталинец остался и через пару лет из Сталинца сделали Зенит-2. А при нынешнем руководстве Зенит-2 стал супердрупер и мне стало противно на него смотреть, хотя я и раньше не был его поклонником. Л

    29.06.2025

  • Ехидный старикан

    Шут гороховый,ты и здесь под "косорыловкой" всех пытаешься поучать.)

    29.06.2025

  • EVVIP

    Отметил - это не тогда, когда налил соточку, а когда её (эту соточку) выпил. И закусил...

    29.06.2025

  • Автогол

    Чтобы не было путаницы. Предлагаю. Кто выиграл чемпионат тот и отмечает столетие.

    29.06.2025

  • Дед33

    А как Медведев прибыль считает, интересно? :) Вот смотрите, как считали более авторитетные люди из ЦК КПСС: Ленин родился в 1870 году. И его столетие отмечали в 1970 году! Как тебе такое, Илон Маск?

    29.06.2025

  • fell62

    тебя же первого к стенке поставят ...ты уже на 5 расстрелов накропал.

    29.06.2025

  • RSMsouth

    Как то Патриарх перенес свою Днюху на несколько дней рвньше , что бы в Пост не попала . И пригласил всех нормально отметить . Так что это событие не сильно удивляет .

    29.06.2025

  • Dexterous

    Вождь тоже порадовался! Ведь он правит только первый год поскольку отсчет начинается как раз после суточного часостояния. Сколько в сутках часов? Правильно -24. То есть отсчет со следующего как раз. И только сейчас можно начинать 2 срока отсчитывать. Как же всем повезло что у нас такие лидеры - математически мощные!

    29.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Спасибо. Вот жопа

    29.06.2025

  • Александр Орлов

    Какие же они низкие...

    29.06.2025

  • Иванова Кира

    -Так столетие же на носу. -Не, это бородавка на носу.

    29.06.2025

  • Иванова Кира

    Так что то была репетиция. Если сейчас опять не получится стать чемпионами, то назовут это генеральной репетицией и перенос на очередной сезон)) Типа второгодники в школе, за плохую успеваемость, остаёшься во втором классе)) Или сейчас такого нет? Помню деды спринт и лгбт рассказывали как их попы учили в церковно-приходской школе, били указками по спине и розгами по заднице и ставили на колени на горох в угол. Выросли же в порядочных людей, знатоков истории футбола, считай летописцев.:rofl:

    29.06.2025

  • Иванова Кира

    Кстати , чёткого правила длительности свадьбы в России нет — каждая пара решает этот вопрос самостоятельно, исходя из своих пожеланий и финансовых возможностей. Некоторые молодожёны ограничиваются одним днём, после чего сразу уезжают в свадебное путешествие. Другие предпочитают длительные празднования. Газпром тоже :joy::rofl:имеет право отмечать 100-летие Зенита лет 5...пока бабло не кончится и газ!

    29.06.2025

  • Иванова Кира

    Слабаки...всего 766 комментов. А продолжение будет? Сашка Медведев в стране невыученных уроков

    29.06.2025

  • Як Цидрак

    Это образ был, можно врубить Sepultura на полную и поорать минут 10, например. Рекомендую.

    29.06.2025

  • Автогол

    Я так понимаю в этом году было 100-летие у Краснодара?

    29.06.2025

  • dinela

    А чего, так можно было? В руках один и во рту 32! И всё равно 32! Чудеса арифметики! :rofl:

    29.06.2025

  • dinela

    Превед Медвед! Какой Перельман, Александр Иваныч и Евклида и Пифагора за пояс заткнул!

    29.06.2025

  • miker65

    Хант, дружище. Да не похож он на физтеха. Если бы физтех 10 лет руководил Зенитом, то там сейчас играли бы в основном свои воспитанники и Бавария с Манчестерами мечтали бы купить у Зенита любого игрока основы...

    29.06.2025

  • Олег Воробьёв

    Интернет отключают из за этих долбаных Алых парусов... Официальной датой основания клуба считается 25.05.1925.В этот день коллектив ЛМЗ им.Сталинаорганизовал футбольную команду. -1936г-команда приняла участие в петвом чемпионате СССР по футболу -1940г.-команда стала называться Зенит после того,как ЛМЗ перешёл в ведение Народного комиссариата вооружений,при котором существовало спортивное общество Зенит.

    29.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    30-й тур - 17 мая 2026 гола, ну тогда логика есть. Интересно почему на неделю раньше, чем в жтом году? Чтобы успеть до 25го?!)

    29.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    25.05.1925?

    29.06.2025

  • Олег Воробьёв

    Во многих источниках есть именно эта дата,и месяц,и год..Но,многие спорят в Питере...Почти также,как и о причинах гибели группы Дятлова в 1959..

    29.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Смертную казнь возвращать нельзя - демография не позволяет, как минимум, не говоря уже о вероятности судебной ошибки

    29.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Верно! Потому и спрашиваю: дата есть (в том числе день) или только месяц и год? Медведев говорит о месяце

    29.06.2025

  • Яас Рилби

    ) тот самый момент когда двоечник свои комплексы выдает ошибкой. 1925 май плюс 100 лет = 2025 май, но никак не 2026 май)

    29.06.2025

  • Олег Воробьёв

    Смотри- ты родился ,допустим 25.05 1925,тебе 100 лет. 101 год ты будешь праздновать 25.05.2026,правильно? А до этой даты-тебе 100 лет.Можешь праздновать сколько хочешь)))

    29.06.2025

  • Spartak Top!

    Колпак потёк.

    29.06.2025

  • TokTram_

    Чем В Санкт-Петербурге )

    29.06.2025

  • TokTram_

    В данном случае - сочувствую питерским болелам. Прилетело - неожиданно...

    29.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    С месяцами также как с днями, если бы у Зенита день рождения была точная дата - 25.05.1925, то у него ему бы исполнилось 100 лет 25.05.2025 и продолжалось до 24.05.2026, а 25.05.2026 исполнилось бы уже 101 год. И потом можешь себе представить, чтобы столетие празднлвалось целый год. Все же Зенит не Пушкин:)

    29.06.2025

  • TokTram_

    Десять раз себя своими же твинками лайкнул - типа, создал массовку. ) Лох...

    29.06.2025

  • TokTram_

    Ну, про феерических идиотов надо поосторожней. Как только и кто только Федуния на бабло не нагибал...

    29.06.2025

  • Леонид М

    Зенит в 42-43-м годах тренировался в Тарасовке и играл в чемпионате Москвы, он во время войны проводился.

    29.06.2025

  • TokTram_

    В данном случае стрелки перевести не удастся на Спам. Испанский стыд прям...

    29.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    "Год рождения «Зенита» — май 1925 года." Когда исполнилось 100 лет - май 2025 года, 101 год - май 2026. 100-летие длится с мая 2025 по апрель 2026

    29.06.2025

  • TokTram_

    Так и есть

    29.06.2025

  • TokTram_

    Не надо!!! Не подавайте таких идей. Реализуются же

    29.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Какие именно слова?

    29.06.2025

  • TokTram_

    Не круглая дата-то.

    29.06.2025

  • TokTram_

    А причём тут Спам, когда обосрался зенитовский Медведев? Не зачот.

    29.06.2025

  • Олег Воробьёв

    Я исхожу из слов Медведева,где он поясняет почему 100 лет Зениту ещё продолжится и к окончанию сезона 2026..Поясняю его логику,раз он толково ничего объяснить не может) Разнятся мнения среди Питерских журналистов по поводу дня рождения-от 2025 до 2036..... Мне проще,для меня день рождения Зенита-это 1980))) Когда я стал за него болеть)))

    29.06.2025

  • TokTram_

    Стыдно за Медведева, да? Однако ж, шутку в стратегию клуба записали

    29.06.2025

  • TokTram_

    Ну. Не надо на весь "Зенит". Болелы клуба идиота этого даже не защищают. Это - медведевская арифметика.

    29.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Полночь! Вадик! Доказательств нет, списка аккаунтов нет. Вывод: ты пиздабол!

    29.06.2025

  • TokTram_

    Чтобы пенсионер окончательно в себя поверил?

    29.06.2025

  • TokTram_

    Иноагент, заколебал.

    29.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Медведев завяляет, что Зенит рожден в мае 1925 года, значит столетие заканчивается в апреле 2026 года.

    29.06.2025

  • TokTram_

    Старый конь борозду-то - испортил.

    29.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ну если я это буду в городе делать, то окажусь в дурке. Или в жтом и смысл?

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Идея классная, но когда дата рождения Зенита?

    28.06.2025

  • 2165

    Ну и на....

    28.06.2025

  • Олег Воробьёв

    Спокойно,господа! Я понял Медведева.. Чемпионат закончится до 25.05.2026,а это значит что Зениту будет 100 лет ещё..101 год будет после 25.05.2026.. Усекли?

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Вадик, короче, в полночь мск карета превращается в тыкву!

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Я здесь менее 5 лет

    28.06.2025

  • Vigilante of Vices

    Нас не существует мы в твоем наркоманском воображении. Но мы помним, как тебя опускали от имени Урфин Джюса, социалиста Сафронова, BOLAS'а и т.д. BOLAS 10 лет назад Thomas_Boy----ты тупая дурочка, ты ничерта не понимаешь в игре ЦСКА, чего ты суешься сюда со своими суждениями? твои ма ... и т.д. Тогда плюсиков не существовала, а то бы ты понаставил себе с левых акков, как сейчас. А тогда ты был посмешище и никто!

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Вы кто такие вообще?

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Хорошо. Принято

    28.06.2025

  • Vigilante of Vices

    Сходи за ширкой, потом возвращайса! Только будь в себе ещо!

    28.06.2025

  • Vigilante of Vices

    Гостъ, ты долбак? Смотри сам не закончи

    28.06.2025

  • Aprel

    По его словам, Исинбаева сама решила покинуть страну, и никто её не выгонял. «Она сама себя так повела, не то сделала. У меня изменилось к ней отношение, когда она бросила Россию — страну, которая дала ей все возможности стать олимпийской чемпионкой. Никто её никуда не выгонял — она сама приняла решение. Теперь пусть расплачивается», — сказал Фетисов. ------------------------------------------------------------------------------- О. как ! Славка! А когда ты сбежал в США и, поиоями поливал СССР, это нормально? Да, уж!!!!!!!!!!!!!!! Вот когда, а именно в конце 80ых, нужно было всю гниль гэбэшную, калёным железом выжигать! Хорошо устроился Фетис! Сам не предатель, а кто от режима жуликов и воров, тот - да! Не тебе судить, лизоблюд хренов! :sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    28.06.2025

  • Fanatico

    да вот не было не было тебя, и теперь только ты в комментах везде хоть пиши интересно и по существу или весело

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    "Это не Вадик. Схожу в магазин, потом сброшу ветку (новость), где ты катаясь на самокатике, делал идентичные "очепятки" ("т", "ь", "е", "н" и др.) с 5 (пяти) аккаунтов/ников__ Просьба: не закончить суицидом, чтоб ко мне не было претензий тчк" Если вы не пиздаболы, то вперед

    28.06.2025

  • Fanatico

    Дотянем до 1000 до утра?

    28.06.2025

  • Vigilante of Vices

    Вадик уже устал от твоего потока инопланетного бреда. А ты попой говоришш или ухом, а ипут тебя в глаз? Просто стремно интересна.

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ты на меня по што бочку накатил?

    28.06.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    а вдруг никогда?

    28.06.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    нет пусть будет, так же веселее

    28.06.2025

  • Fanatico

    Есть просто арифметика, есть даже ментальная математика, а есть зенитовская арифметика, чего непонятного ?

    28.06.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    так и будет и на следующий год уже трехсотлетие будут праздновать:rofl:

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Вадик! Ау!!!

    28.06.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    Вань глянь какие клоуны Рот хучь завязочкой пришей Ой до чего Вань размалеваны А голос как у алкашей (с)

    28.06.2025

  • fedland

    раньше при рождении детей в метриках все время путали дату рождения. то забудут рождение зарегистрировать, то придут поздно. похоже когда родился зенит, сработали сразу одновременно оба пункта. если в 26 году опять не станут чемпионами, перенесут еще на год

    28.06.2025

  • Заполярье

    Ехали Медведи на велосипеде! Один в Финляндию, другой на болото...:relieved:

    28.06.2025

  • Pol Pol

    Еще польско не сгниево .... подхватывай !

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Долг перед Родиной. Любимой Польшей.

    28.06.2025

  • Pol Pol

    Зачем ?

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Пока дышу...

    28.06.2025

  • Дмитрий Королев

    До 1000 давайте добьем….

    28.06.2025

  • Pol Pol

    Ну ты хоть .... дышешь иногда ? А то .. не задаю вопросов, не даю ответов, да и вобще ... это не я, нету меня !

    28.06.2025

  • Georgy Fedyanin

    Ржу, не могу. Зыныт- позор российского футбола.

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Я не задаю вопросов...

    28.06.2025

  • Pol Pol

    Вооот .... мы и подошли к главному. Ты у Киры, у Киркюши спроси, у Ивановской ! Понял ... как я тя тонко подвожу ? К чему, спросишь ? К поступку .... Ведь когда совсем ничего, то и спросить, это тоже, знаешь ли, ..... поступок !

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Вадик, уже больше 1,5 ч прошло! Ты в Москву в магазин пошел?

    28.06.2025

  • спас

    Ну везде есть клоуны или тренеры, или игроки с агентами, журналисты, но здесь вот такой тоже есть. Всех вылечат...

    28.06.2025

  • спас

    Ну пристали вы к ученому. В анабиозе был в это время, думал уволят, не уволили, почти вышел из анабиоза и поплыл. Ну что вы от него хотите - вот такие ученые тоже есть с арифметикой дружит, с действительностью не очень.

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    речь о том что я пользуюсь обновремменно несколькимии аккаунтами. Жду доказухи)

    28.06.2025

  • спас

    Потерял нить дискуссии. О чем речь то?

    28.06.2025

  • спас

    Да сколько здесь борцов в подполье-то? Один с 1991 этот с 2000 года.

    28.06.2025

  • Старшой0754

    Что вы все ведетесь? Дядя шутит...

    28.06.2025

  • спас

    Выпустили?

    28.06.2025

  • спас

    Ошибаетесь, ошибаетесь... Там в пищевике постоянно одни сомнения, особенно с тренерами. Просто нужно Зениту вспомнить как они играли в пяти первых чемпионствах при Семаке и повторять лучшие сезоны. Тогда и сомнений не было, даже у соперников.

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Лично я плохо в футболе разбираюсь, что никогда не скрывал

    28.06.2025

  • TokTram_

    Учительнице - за что?! За отсутствие интеллекта у ученика - она не отвечает.

    28.06.2025

  • TokTram_

    Так угорает, что официально в стратегию клуба вписал ))) Вижу, тут у питерских болел первая стадия: отрицание )

    28.06.2025

  • Павел Пушган

    да ладно бла бла. Зенит собрал сильнейший состав и по делу всех обыгрывал, да ещё с запасом большим. Думаю спорить с этим адекватный болела не будет.

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ты Оля просто вредина"

    28.06.2025

  • Як Цидрак

    Смотрел Укрощение строптивого с Челентано? Выходишь во двор, берешь колун и колешь дрова

    28.06.2025

  • Aprel

    Где Мы все, граждане России, были начиная с 1991 года, когда власть в стране, захватили глубинные чекисты - предатели Родины и народа?! :relaxed:?

    28.06.2025

  • bvp

    На выездные матчи по Дороге жизни.

    28.06.2025

  • treider

    Это у фуфлогонов-позорников надо в интервью спрашивать))

    28.06.2025

  • bvp

    А в блокаду они тоже в чемпионате играли?

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Жду

    28.06.2025

  • Заполярье

    Пора в России вводить СМЕРТНУЮ КАЗНЬ, без срока давности! Всех этих глубинных чекистов-перерожденцев и их прихвостней ( депутаты, артисты, сенаторы и прочее го...) пустить по ускоренной процедуре, как предателей Родины и врагов народа! ВЛАСТЬ уже не видит краёв, а на Закон, она с 2000 года - наплевала! ! Эту банду упырей - пора остановить! Россия вперёд! :sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    28.06.2025

  • Demolition Angel

    перечитай свои комменты за 2015, тебя там опускают как ничемушку, как мразь! с тех пор ты завел себе сабака кучу аакаунтов и создал себе "благовидное ипало". но мы то тебя помним, как ничтожество, не понимающее в футболе. мы всёёёё помним!

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Это не Вадик. Схожу в магазин, потом сброшу ветку (новость), где ты катаясь на самокатике, делал идентичные "очепятки" ("т", "ь", "е", "н" и др.) с 5 (пяти) аккаунтов/ников__ Просьба: не закончить суицидом, чтоб ко мне не было претензий тчк

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Я даже не знаю, что это и как это делать.

    28.06.2025

  • Demolition Angel

    пиздишь! ты и озозолио пытался подделывать!

    28.06.2025

  • Pol Pol

    Даже когда .... думаешь ?

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Я даже не прелставляю о чем речь, ибо появился намного позднее здесь

    28.06.2025

  • Питерский пёс

    Фуфлогон

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Какие у вас докащательства?

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Мы разные люди, что подтверждает разная стилистика

    28.06.2025

  • treider

    Ни кто и не сомневался еще весной, что в случае 2-го места "перенесут" 100-летие под различными предлогами... Это просто позор какой-то...

    28.06.2025

  • Demolition Angel

    томка-гость, ты про свою сбитую целку мне напиши, когда Монте-Кристо (мститель) тебя опустил еще в 2015-м!!!!!!!!!!! Бггг!

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Завидуют)

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Вадик, у тебя 15 мин

    28.06.2025

  • Aprel

    Начинается война граждан России с предателями Родины! Это про модераторов! Россия будет свободной, от РФС! :sunglasses::money_mouth::relaxed:?

    28.06.2025

  • Demolition Angel

    да хватит сам себе плюсовать, идиотина!

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ты не назвал ни одного аккаунта. Далее ты либо называешь мои аккаунты, которые я сейчас еще парраллельно использую, либо извиняешься либо становишься пиздоболом -выбирай

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Жди, сейчасний ты наш__ Я пока не вижу пополнения счёта 1000 р на своём телефоне...

    28.06.2025

  • Kekc

    Молодец мужик. Выкрутился. Учиться надо у человека, как обходить неудавшиеся моменты.:grin:

    28.06.2025

  • Aprel

    Слава интернету! Всех их знаем по Ф,И,О.:pensive: Бойтесь, предатели Родины!

    28.06.2025

  • Demolition Angel

    томка-гость, ты продолжаешш строить из себя целку?

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Легко проверить мои слова. Зайди в комменты марта

    28.06.2025

  • Заполярье

    Всех модераторов и их ботов, обязательно посадим в тюрьму! Именно благодаря им, вот такие упоротые Медведи, уже в хлам оборзели...Бродят по территории России, потеряв все берега! Но наказаны будут именно МОДЕРАТОРЫ! ЧМО должно знать своё место! Именно благодаря их подлости, уже болле 25 лет, зло глумится над гражданами России! :sunglasses::money_mouth::relieved:

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Он не Тихонов. Быдло-гопота с липецкой области...

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    список аккаунтов моих сейчашних жду

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Не обращайте внимание на минусы

    28.06.2025

  • puzo-75

    Согласно советским справочкам, где тоже путаница- история Зенита начинается либо с 1930 или 1931 года (команда ЛМЗ),либо с 1938 года- первое появление команды в группе "А" ( высшая лига) чемпионата СССР... Как теперь считать сезоны?- Поверить Медведеву на слово? Сказал "сотый сезон- значит,сотый!" Но тут ещё и 100-летие клуба липовое... С такими раскладами- теперь,действительно,100 летие клуба, сезона, чего ещё угодно можно проводить каждый год- и всё это будет "столетие"...)))

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Клоуну: 400 + 400 = 800 !

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Жду список аккаунтов, с которых я сейчас еще строчу из 4-5 штук

    28.06.2025

  • Demolition Angel

    тихонов ты гандон!

    28.06.2025

  • тихоновнавсегда

    Вы реально дурак...Более не отвечаю...Что бы Ваша больная фантазия больше не выдала...Лечитесь!

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Для начала = 400 дизов штрафа за "Иди спать!" без аргументации на мой комент В Чёрный список пока НЕ записываем

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Чего? Предущий аккаунт я удалил. Позтому создал новый. Одновременно я никогда не использовал более 1 одного аккаунта, потому что у меня никогда не было одновременно более 1 аккаунта. Ну что теперь скажешь? Кто из нас падаль?

    28.06.2025

  • тихоновнавсегда

    Медведев публично признался что он дурак..!

    28.06.2025

  • Ческидов S/A

    Нашей фирме уже 32 года, но в этом году нам всем купили путевки за счет фирмы в Турцию в честь 30-летия фирмы. Потому что заключили долгосрочный контракт с этим мерзким Газпромом и деньги пошли потоком. Так что не только в Газпроме другое летоисчесление.

    28.06.2025

  • Заполярье

    Нынешняя власть, это и есть Медведь! Просто прекрасно! Думай, думай народ...:relaxed:?

    28.06.2025

  • george64

    Придурочный, ржут только над тобой. Медведев - это власть? Да Боже упаси!..

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Падаль ты! А почему после этого "Инопланетного", а не аккаунты до 09.04.2025 ??! МРАЗЬ ты!!! Сдал себя же, ублюдок! Ты трепался (переписывался сам с собой) с четырьмя аккаунтами на одной ветке = Я такого дебилизЬма ещё ни разу не встречал (ни у кого)

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Я вообще не думаю. Никогда.

    28.06.2025

  • Aprel

    Когда над властью, жуликов и воров, начинают ржать, это уже всё! :money_mouth:

    28.06.2025

  • Pol Pol

    Тебе бы хорошо, именно в этот момент .... замертво пасти, на бруствере, со с голубым знаменем в руках, в окровавленом пиджаку, с алой гвоздюкой в петлице и страшной улыбкой ........ на лице. А ты где подумал ?

    28.06.2025

  • тихоновнавсегда

    Спать ложись болезный...На этом все!

    28.06.2025

  • Pol Pol

    Ой чтой тось ты с Кирой ... из Иваново .... не ладное задумал. Я ж тя наскрозь видю ! Извращенец ..... словестный конечно. А ты было, что подумал ?

    28.06.2025

  • george64

    Ну дайте Зенитушке-красной девице хоть годик скинуть.. Ну что вам, жалко, что ли?..

    28.06.2025

  • Pol Pol

    Ну скорей второе .... я ел в Канаде, никаких претензий.

    28.06.2025

  • SpartakSirius

    Мозгов нет , но Вы держитесь !

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Як, как ты в себе правду удерживаешь? Не публикуешь?

    28.06.2025

  • Pol Pol

    Я ж говорил, нет ничего невозможного .... этот хвост, так уже собакой крутит, вертит, что уши уже отлетели ! Ну ёпт .... гениально ! А потом, в один прикрасный день, питерцы начнут недоумевать, - А что это все над нами уссыкаются и угорают ??!! Вот так то вот ... ребятки .... дожили.

    28.06.2025

  • Sukkulent

    Медведев отжигает! Неужели не понятно, что это глумлёж? Порося купились и негодуют, а Саша угорает!

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Тишина! Что жто значит Вадик?

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Стучать не надо, красно-бледная гниль ((...

    28.06.2025

  • тихоновнавсегда

    ))) Какие вы жалкие...

    28.06.2025

  • lvb

    Сезоны городов не являются сезонами клубов)). Хотя Медведу это недоступно). Так шо пусть радуется жизни и переносит юбилей каждый год или сезон. Чем бы дитя не тешилось.. лишь бы не гадило)

    28.06.2025

  • Константин Юрьевич

    Папа у Васи силён в математике

    28.06.2025

  • analytica

    Интересно, это отличник по математике умеет вычитать? Если да, почему не вычел 4 сезона, которых не было из-за второй мировой? Наверно потому, что он был двоечником по истории.

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Тихонов всегда был опущенным писклявым пид.ром, так что захлопни свою варежку.

    28.06.2025

  • puzo-75

    Вражеская Википедия пишет про 1901 год- год первого чемпионата России...Это были чемпионаты городов- последний был сыгран в 1935-м( они были не регулярные,раз в 2-4 года- их нужно считать?), а с 1936 начались первенства команд в том виде, который мы знаем сейчас...

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ну и?!

    28.06.2025

  • traveller09

    А если просто...Джокер?

    28.06.2025

  • Ни кто кроме нас

    Медведев, это ты двоечником был по арифметике… основание клуба как Вы считали 1925 год. Причем тут система весна- осень??? Столетие отметили. Обкакались, чемпионами не стали. Бабло спустили… Теперь в следующим году отметят. Пока снова чемпионами не станут. Уникальные эти товарищи из Питера.

    28.06.2025

  • SpartakSirius

    Болельщики Зенита , поздравляю Вас с 99-летием клуба . По всем вопросам к А.И. Медведеву .

    28.06.2025

  • hаnt64

    Человек сей родом с Сахалина. Закончил МФТИ, легендарный физтех. Но базовая кафедра у него была, где он 2 года читал "Капитал" Маркса. Что позволило со временем стать 2 человеком в иерархии Газпрома. А в пенсионном возрасте - управление спортом.

    28.06.2025

  • Илья858

    "Год рождения «Зенита» — май 1925 года" 10 лет "Зениту" исполнилось в мае 1935-го, 20 - в мае 1945-го и т.д. ... 100 - в мае 2025-го. Простая арифметика, почему-то вызывающая сложность у Медведева.

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Как-будто ты-пидарок ни разу не писал о судействе = НЕ пиши мне больше никогда, молекула ((...

    28.06.2025

  • traveller09

    Ложь и провокация. Это всё...западные партнёры с сатанистами мутят. Но мы их накажем...рублём. Заставим...заплатить и... вернуться. Как гугл с ютубом.

    28.06.2025

  • Chrome

    Клоун.

    28.06.2025

  • Gennady Marchenko

    А потом они еще раз перенесли, и еще...

    28.06.2025

  • Илья858

    На официальном сайте ФК "Зенит" была новость. Она так и называлась "Столетие «Зенита»". Сейчас её удалили, но она доступна в архиве того же яндекса. Там чёрным по белому написано: "Сезон-2024/25 важен и уникален для сине-бело-голубых и их поклонников — 25 мая 2025 года петербургский клуб отпразднует свой сотый день рождения..." fc-zenit.ru / search / %2Fclub%2Fstoletie-zenita%2F А ещё есть сайт, посвящённый 100-летию, где говорится о том, что 2025-й - юбилейный год: 100. fc-zenit. ru Руководство "Зенита" выглядит совсем несмешными клоунами.

    28.06.2025

  • Заполярье

    Сериалу "ментовские войны" - 20 лет, а питерским преступникам - 25! :money_mouth:

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    По 1 млн рублей за каждый, который я использую паралельно с этим после регистрации этого. Поехали! Не упусти шанс стать миллионером

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Че это ему идти?

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    За каждый перечисленный твой аккаунт сбросишь по 1000р на телефон ??! ЖАБА задушит, стукачок!!!

    28.06.2025

  • lvb

    Да тут сотым сезоном и не пахнет. Пойду по пути наименьшего сопротивления. Засчитаю "Зенитушке" по два сезона в 1936 и 1976 году), правда в 1936 это был пердив). И то более 86 сезонов не получается ну никак)). Так что будет еще не менее 14 попыток шо то отпраздновать)

    28.06.2025

  • Як Цидрак

    А я про что? Рейтинг Дмитрия Анатольевича может пошатнуть только обдолбаный Трамп, а не какой-то однофамилец.

    28.06.2025

  • traveller09

    Дорогая редакция, только амигосу не давайте раздолья, баньте его сразу.

    28.06.2025

  • SuperDennis

    Я так понимаю, этот Медведев главный поставщик новостей в ленту! Его что не спроси, любой ответ - гарантированный успех для журналиста! Просто хиты выдает! 600 комментариев! Ньюсмейкер, ёпть!

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Только чемпионства москоу-клубиков НЕ странные__Гы-гы ):laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes:

    28.06.2025

  • traveller09

    Хуже, неуч. Но это...пока не точно.

    28.06.2025

  • TokTram_

    Не, смешно. Особенно, как теперь питерским болелам себя вести ))

    28.06.2025

  • traveller09

    Господа, прошу, тысячный коммент мой. Я ща, скоро, минут через...15 подойду.

    28.06.2025

  • Илья858

    Через год "Зениту" будет 101 год. Так же как и человеку через год после рождения исполняется 1 год. ЗЫ. 25 мая, 15:20. "Путин поздравил «Зенит» со 100-летним юбилеем". Получается, Путин тоже двоечник?

    28.06.2025

  • Робат

    Я бы его учительнице математики в рожу плюнул бы! Считать не умеет!

    28.06.2025

  • TokTram_

    Я - про рейтинг людей с фамилией Медведев, тупенький.

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А у тебя сколько аккаунтов? Ну-ка?

    28.06.2025

  • authentiction

    Ну официально, они вроде 1936-м родились. Так что можно еще 10 лет праздники закатывать!

    28.06.2025

  • Як Цидрак

    Мудик, ты сам ниже про что написал?

    28.06.2025

  • TokTram_

    С политикой - иди в сад.

    28.06.2025

  • Dikiikis

    Уже даже не смешно, какой то апофеоз глупости и тупости.

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Не ври! Зачем ты судишь по себе! У меня один всего аккаунт! назови "мои" аккаунты

    28.06.2025

  • Mikhail

    Очень стыдно! Тем более он в Зенит пришел из московского хоккейного Спартака.

    28.06.2025

  • Як Цидрак

    С одной стороны смешно ппц, с другой стороны, как вспомнишь, какую муйню при каждом выходе несет его тезка, то не так уж и грустно. (с) Як Эзоп.

    28.06.2025

  • SpartakSirius

    однозначно

    28.06.2025

  • TokTram_

    Не полный

    28.06.2025

  • Игорь Лазухин

    Про столетия Спартака говорили в год столетия. Подарок не получилось себе на юбилей сделать. И все забыли. Это тоже самое родителям к примеру в этом году по 50 лет, подарок на юбилей умные люди (как Медведев) будут делать за день до 51 года?

    28.06.2025

  • Aprel

    Слава великому Путину! Кругом одни "математики", "юристы", гопники...:money_mouth:

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Этот "Инопланетный" клоун долбит ещё с 4-5и аккаунтов в сутки Ваш подсчёт НЕ верный

    28.06.2025

  • TokTram_

    Само собой

    28.06.2025

  • TokTram_

    В рейтинге Медведевых сегодня Дмитрия Анатольевича резко затмили.

    28.06.2025

  • traveller09

    Да, обидно. Но я надеюсь, что хотя бы на Сириусе Спартак...чемпион.

    28.06.2025

  • authentiction

    А если и в этом сезоне НЕ Зенит победит, перенесут празднование столетия еще на год? :rofl::rofl::rofl:

    28.06.2025

  • TokTram_

    Стрелки перевести не удалось )

    28.06.2025

  • SpartakSirius

    Министр просвещения Кравцов пишет с орфографическими ошибками , это мудрец до ста считать не может . Кругом эффективные менеджеры ! За державу обидно .

    28.06.2025

  • тихоновнавсегда

    Иванов и твой подьебкин...Вы сила)))) Два дебила...

    28.06.2025

  • TokTram_

    Чей-то дедушка

    28.06.2025

  • TokTram_

    Играл, как чемпмон, но - не был чемпионом )) Прям спартаковщиной повеяло...

    28.06.2025

  • Заполярье

    "Математик" из питерской подворотни...:rofl:

    28.06.2025

  • Заполярье

    Ну, да! Тот его с юбилеем поздравил. а он морду воротит...

    28.06.2025

  • пляжник с Сочей

    Он реально глумится или это новые законы математики?

    28.06.2025

  • Alizhan69

    Потом сотку насчитают когда вождю Зенита Миллеру век стукнет,потом когда Газпрому 100 будет и так далее

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    АБСУРД - это когда МНОГА московской вони из НИЧЕГО (((, заметчик ты наш:sweat_smile::joy::rofl:

    28.06.2025

  • puzo-75

    Согласен!- Отняли у Медведева один "сотый" сезон...))) Теперь у него их будет 4...А если чё-то не срастётся,он скажет:" Чемпионат 1945 года не щитово!"

    28.06.2025

  • Aprel

    Да Медведь, издевается над Путиным! Это что же получается? :worried:

    28.06.2025

  • Дм

    Я так понимаю, что если они ничего не выиграют в этом сезоне, то они придумают что то типа: "Сезоны с 41 по 45 год же не игрались! Их не считать. По этому 100 -летие переносится!!!! Вы что тупые????"

    28.06.2025

  • TokTram_

    Самогипноз - дело добровольное. )

    28.06.2025

  • TokTram_

    Ну, понеслись отмазы... Старо, как мир.

    28.06.2025

  • traveller09

    Тогда просто...премию Мира. Её всё равно всем подряд сейчас выдают. А слово"мир" можно замалевать, написав "математика". Лайфхак. :wink:

    28.06.2025

  • шампанский

    этот медведев еще раз подтвердил своими умозаключениями, что он полный идиот.......

    28.06.2025

  • TokTram_

    Или ишак сдохнет, или эмир (с)

    28.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Остановись, столетье, ты прекрасно! (А. Медведев)

    28.06.2025

  • TokTram_

    Это и есть пиар-акция Ррмана Борисыча )))

    28.06.2025

  • TokTram_

    Не понял, откуда "если"?!

    28.06.2025

  • TokTram_

    Медведев не будет жить 71й год жизни. Так как он 70й. Вот так вот )

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А что-то про Вадиков молчишь у которыз множество аккаунтов? Тяжело посчитать?

    28.06.2025

  • traveller09

    Кстати, сейчас, когда презентации рулз, то можно отмечать не юбилей, а презентацию к юбилею. П. С. Медведеву на заметку. Хотя...он и так шарит в таких неочевидных и довольно абсурдных вещах. Поэтому предлагаю ему выдать орден, ну медаль...

    28.06.2025

  • LemieuxMario3

    отдалась бы ему?)))

    28.06.2025

  • SpartakSirius

    О мудрейший из мудрейших ! Александр Иванович , Вы можете останавливать время !!!

    28.06.2025

  • TokTram_

    Вообще, Медведеву надо сказать огромное спасибо. Какой повод дал питерских под...вать весь сезон! Ну, просто сказка! С таким му...ом в своём стане и враги не нужны )))

    28.06.2025

  • Спринт

    Ахинейная казустика была у энтого Медвэдька в начальной школе по арихметике. Курил он собранные бычки за школой в энто время. Некое 100-летие у энтого достояния наступит, в лучшем случае в 2040 году. Ибо до 1940 года ни одна футбольная команда города Ленинграда не имеет ни малейшего отношения к нынешнему ФК "Зенит".

    28.06.2025

  • 555 555

    "Нет большей в жизни напасти,чем дурак добравшийся до власти!"-Леонид Филатов.

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Так мало? Вадик писал что у меня 250-300 комментов в день. Вот врун! К 33 коровам. А ведь ваш Ростов поддерживал после ухода якарпина. Эх, ты

    28.06.2025

  • Voorhees

    Ага! Значит ещё 11 лет по логике этого неадекватного упыря можно праздновать 100-летие Зени!)

    28.06.2025

  • TokTram_

    Что такое "питерский стыд"? См. Медведев.

    28.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Кстати, тогда, в 1967 году, страна отмечала 50-летие Октября. Теперь, по Медведеву, мы понимаем, что 50-летие было на год позже... А пацаны-то не знали!

    28.06.2025

  • SpartakSirius

    Персона приблежённая к А.Б.Миллеру !

    28.06.2025

  • Zloydok65

    столетию Спартака пятый год пошел. Ждемс

    28.06.2025

  • Alizhan69

    У ЦСКА вообще интересно со столетием получилось. В 2011 году чемпионство не разыгрывалось. Был переход на систему осень-весна. В 2011 году отыграли 2 круга,а чемпионство разыграли уже в 2012 году

    28.06.2025

  • Заполярье

    25 лет, всю страну держать за дураков? Отрицательная селекция рулит...:money_mouth:

    28.06.2025

  • Адри Купри

    И эти твари управляют нашей страной и учат нас как жить.

    28.06.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Директор колхоза снова изрыгнулся

    28.06.2025

  • traveller09

    Да и нынешний чемпион странный. Что уж про предыдущего тогда говорить.

    28.06.2025

  • SpartakSirius

    А он арифметик

    28.06.2025

  • Fanatico

    Инопланетный гостъ на сайте с 09.04.2025 всего комментариев: 11970 150 комментариев в день, и в выходные и в праздники, по моему это рекорд Заберите у него кто нибудь клавиатуру и отправте к 23 коровам

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Иванова Кира это подружка Вадика?

    28.06.2025

  • chimega

    1967 Вопреки регламенту «Зенит» был оставлен в I группе класса «А» 1991 По регламенту «Зенит» выбыл во вторую лигу, но из-за распада СССР был включён в высшую лигу чемпионата России Вот и уровень чемпионатов СССР - Россия на примере Зенита.)))

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Это у тебя много аккаунтов, у нормальных один, максимум - два

    28.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    А мы ему это не скажем.

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ты жто кому?

    28.06.2025

  • 36

    математикам не дают

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Это он, это он, Ленинградский почтальон

    28.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    И предводитель математического дворянства.

    28.06.2025

  • 36

    192?

    28.06.2025

  • SpartakSirius

    А.И. Медведев отец российской арифметики .

    28.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Предлагали уже Медведева выдвинуть на Нобелевскую премию по математике? Первым буду тогда.

    28.06.2025

  • Дмитрий Лаврентьев

    Позор он есть позор, хоть в 99, хоть в 100

    28.06.2025

  • hattabych

    Что ж ты раньше молчал? Спартак бы тоже попробовал взять титул в сотый сезон, как Динамо и ЦСКА.

    28.06.2025

  • traveller09

    Да, Микеле сегодня поведёт свою девушку в ресторан. Но потом...потом будет самоистязать себя кнутом...на коленях перед фото с Медведевым.

    28.06.2025

  • SpartakSirius

    Надо Набиулину с Голиковой подключать

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Ты про "будильник" уже с третьего аккаунта пургу несёшь = = Записывай ):relaxed:?

    28.06.2025

  • AZ

    До их эры в 75 -м)))

    28.06.2025

  • Fanatico

    если по Питерски - я еще не нажрался, а только выпимши, нажрасля будет утром

    28.06.2025

  • traveller09

    Рано. У нас в центральной части России ещё не все зарядились...позитивом от Медведева.

    28.06.2025

  • Aprel

    По моему заявлению, по факту обмана Президента РФ Путина, в отношении Медведя, час назад, уже заведено - уголовное дело! "Дело арифметика" взял под личный контроль, сам Бастрыкин; кстати болельщик ФК "Химки"! Будем наблюдать...:relaxed:?

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Или она из твоего подряда?

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Всё мы спать - завтра продолжим Юбилей

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Уж, чай, не глупее тебя буду. И не надо заливать о своей генипльности. От уммтвенных состязаний ты отказался, следовательно, признал свое поражение

    28.06.2025

  • Олег Воробьёв

    Да,точно.И ниже лев.

    28.06.2025

  • Alizhan69

    Медведев и питерские математики скоро провозгласит,что Зенит создан в 1925 году до нашей эры и вообще появился раньше Римской империи)

    28.06.2025

  • отец FrankenShteina

    Отмечают День рождения, а не ту дату, когда кто-то ходить начал...Ну Медведев, ну клоун.:relaxed:?

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Цифра 100 видна

    28.06.2025

  • SpartakSirius

    Этот деятель родился 25 августа 1955 года . 25 августа 2025 года ему исполняется 70 лет . Но ! Согласно арифметике А.И . Медведева ему в этот день всё ещё будет 69 лет , во как !

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Ленинград/Санкт-Петербург гуманный город, а Зенит экологически чистый клуб. Только представьте сколько было бы СУИЦИДА у соседа (город Москва), если бы Зенит стал чемпионом в свой Юбилей. Пришлось пожертвовать им и перенести = Грамотная СДЕЛКА (ещё одно модное европейско-американское словечко) Краснодар заслужил, по-совковосовокупности = Лэт ит би

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    борогозински

    28.06.2025

  • traveller09

    Масоны.

    28.06.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    А если и на следующий год не чемпион?:laughing::laughing::laughing:

    28.06.2025

  • Олег Воробьёв

    А что за значок у него на лацкане пиджака? Разглядеть не могу..

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Медведев обошёл Рому - теперь он лучший

    28.06.2025

  • traveller09

    Предлагаю в конституцию РФ внести день сурка по имени...Зенит. Щитаю, что праздновать его юбилей нужно если не ежечасно, то хотя б...еженочно. Белые ночи учредить по всей территории Росс...Еврази...планеты Земля. Праздник приравнивается к юбилею...тысячелетию Зенита.

    28.06.2025

  • Главврач Маргулис/

    Он близкий. И почти родной (для некоторых)

    28.06.2025

  • AZ

    Так вот, кто был прототипом Вити Перестукина)))

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Это наш ответ - Вселенной и Времени

    28.06.2025

  • ViktorDiktor®

    Роман Борисыч на таком фоне неплохо смотрится)

    28.06.2025

  • Главврач Маргулис/

    "Других руководителей у меня для вас нет" (В. В. П.)

    28.06.2025

  • Заполярье

    Это наш ответ Чемберлену! :money_mouth:

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Зто да....на шестую сотню пойдёт, тогда питерский зачёт))

    28.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    500 комментов будет, когда напишут 501 коммент (А. Медведев).

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Есть вещи, которые можно комментить бесконечно

    28.06.2025

  • Посейдон75

    Зениту пошёл 101 год, в период окончания чемпионата исполнится 101,ну никак не 100.Медведев не двоечник, а второгодник!!!

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    У него штепселя то нет, от арифмометра, а батарейки сели((

    28.06.2025

  • hattabych

    Как тащили Зенит ко второй звездочке на футболке, переплюнуть невозможно.

    28.06.2025

  • Главврач Маргулис/

    Господа журналисты, спросите этого "арифметика", когда начался 21 век? Ну очень интересно евойный ответ послушать.

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Ещё немного и 500 комментов, 100 посетителей. Микеле потирует руки и прикидывает куда деть гононар. Только гложет мысль, что Медведев велел поделиться, необходим вклад в дело арифметиков))

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Зенит то ненастоящий

    28.06.2025

  • Олег Воробьёв

    Мне от него ничего не нужно было,кроме отставки)

    28.06.2025

  • Михаси

    Как тогда команда называлась? Неужто Зенит? Вот Спартак назывался тоже "Красный коммерсант" и ничего, справил столетие. Хотя самому родоначальнику уже пара тысяч набежала!

    28.06.2025

  • hattabych

    Член Международной федерации истории и статистики футбола Юрий Лукосяк, давний болельщик Зенита, был категорически против это даты. Но его уговорили подписать, пообещав позже пересмотреть дату рождения Зенита.

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А ведь верно, Олег, ты освободил Рому от работы, а он даже будильник зажал. Не порядок

    28.06.2025

  • Aprel

    Сын Терешковой, что Вы хотите от него?! :sunglasses::money_mouth::relieved:

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Вообще, многие комментаторы предвидели этот перенос

    28.06.2025

  • traveller09

    Да, смог. Но его потенциал уже был виден после комментариев видео с Дзюбой и Азмуном их раздевалки.

    28.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Может, у них один психиатр?:rolling_eyes:

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Медведев поднял обливание Зенита - на новый уровень

    28.06.2025

  • Олег Воробьёв

    не,ну похоже же,согласись:slight_smile:

    28.06.2025

  • ViktorDiktor®

    Дядя Саша, а что это было?! Рисковый ты, однако) /Президент России Владимир Путин поздравил «Зенит» со столетним юбилеем и отметил, что петербургский клуб бережно хранит традиции, заложенные многими поколениями игроков, тренеров и наставников. Поздравление Путина на матче легенд «Зенита» зачитал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер/:upside_down:

    28.06.2025

  • marchela13

    У Путина тоже было обнуление. Так чего же вы хотите!

    28.06.2025

  • Павел Пушган

    Очевидно, что юбилейным был этот сезон. Жаль, что в этот сезон Галицкий крепко с судьями поработал, то как тащили Краснодар напоминало беспредел в судействе 90-х годов. Казалось, что к такому позору российское судейство уже не вернётся ан нет.

    28.06.2025

  • Fanatico

    как то даже немного срашно становится у нас только такие остались?

    28.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Братья по разуму

    28.06.2025

  • SpartakSirius

    До чего же он недалёкий ! Матерь божья !

    28.06.2025

  • traveller09

    Вот зачем так о Романе Борисыче, а? Он что, будильник Вам не выдал, раз Вы о нём такое пишите?

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Медведева на нобелевскую премию за прорыв в релятивистской физике...А не замахнуться ли ему на машину времени....

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Фильм хороший, но почему-то, ты с тех пор так и не поумнел = Какие могут быть инопланетяне на просторах СЭ ??! Инопланетяне умные, целеустремлённые, а здесь муравейник озабоченного педика Ивана Иванова ((... который хвастает тем, что посещает 4-5 раз в неделю ГЕЙ-Москоу клуб...

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    День сурка (юбилей сурка) Фильм такой был - как о Зените

    28.06.2025

  • traveller09

    Но это...Современная...РФ, babe, поэтому...тут нет места для...смущения.

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Кира оскорбляет родителей форумчан - ей нет прощения

    28.06.2025

  • Заполярье

    Получается зря Путин В., поздравил ФК Зенити с 100 -им юбилеем? Опять обманули, надули, обвели вокруг пальца вождя...:relieved:

    28.06.2025

  • Олег Воробьёв

    У меня такое впечатление,что за Медведева на вопросы отвечает Ромка... Очень похожий стиль.

    28.06.2025

  • Штрафбат

    Меня смущает то, что 22.06.1941 были приостановлены, а потом отменены Чемпионат СССР, Кубок СССР, в целом все соревнования во всех лигах, то есть, по сути, отменили сезоны. Но "Зенит" себе эти годы как сезоны считает. Чистой воды передергивание и мошенничество. 100 лет - вопросов не имею. 100-й сезон - вопросов есть, и много!

    28.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Магистр игры «Что, где, когда юбилей».

    28.06.2025

  • Павел Пушган

    в смысле опять? в этом году в честь невыдуманного столетия у зенита украли минимум 7 очков, а краснодару 7 подарили, Раница 14 очков очень нехилая и кто кого и куда тянул?

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Медведеву Оскар - Голова года

    28.06.2025

  • Главврач Маргулис/

    Подрастёшь - поймёшь, что дядя прав. Даже если он не прав))

    28.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    — Извините, где здесь туалет? — Как сказал классик: «Вам везде»!

    28.06.2025

  • Заполярье

    Это какой-то позор! :relieved:

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Спортивная новость года - в России

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Поедем в номера?))

    28.06.2025

  • ViktorDiktor®

    У дяди Саши юбилей в следующем году, и он хочет совместить две даты, формула 100+70...каждому:upside_down:

    28.06.2025

  • ОстроV Zаячий

    И да, тех кто не шарит в арифметике по - Рогозински, отправить на СВО.

    28.06.2025

  • Штрафбат

    Простите, а в 1941-44 "Зенит" тоже сезоны играл? Во времы блокады. Ну чтоб не нарушать юбилейные расчеты Медведева в 2025.

    28.06.2025

  • тихоновнавсегда

    "Дядя Петя, ты дурак?" к/ф "Сережа"

    28.06.2025

  • Elf Crying

    Сила действия - равна сила противодействия, как говорил великий учёный Гогунский, т.е. Кузя из Универа

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    На 200 лет без газа...

    28.06.2025

  • Главврач Маргулис/

    Каждый может считать по своему, тут вопросов нет. === С этим категорически не согласен!

    28.06.2025

  • traveller09

    А всех...посмотреть...можно?

    28.06.2025

  • Le-stat

    Кандидат экономических наук и доктор арифметических

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Капстран...Вот где ведмед зарыт, да он самозванец, инагент!

    28.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Продлевать будете? (с)

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Чего раскудахтались: барин желает повторить

    28.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    В 1978 г. окончил Московский физико-технический институт по специальности "Системы автоматического управления". Кандидат экономических наук. В 1987 г. защитил диссертацию на тему "Воздействие внешней торговли наукоемкой продукцией на научно-технический прогресс ведущих капиталистических стран". (с)

    28.06.2025

  • SPT

    Пока так - в стране бардак...

    28.06.2025

  • Стрелец 63

    Ну Спартак в своё столетие хоть Кубком России разжился, так что не совсем прокакали. А вот такого феерического идиота в руководстве не только у Спартака, а вообще ни у кого нет.

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Заслуженный медведь берложих наук.

    28.06.2025

  • traveller09

    Мальчики...девочки...инопланетяне, не ссоритесь. Москва-Кассиопея был классным фильмом в моём счастливом советском детстве.

    28.06.2025

  • Le-stat

    Когда о нас, арифметиках говорят, как о сухарях, это ложь. Ложь!

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Посыл понятен: столетие должно совпасть с чемпионством. Будут совпадать

    28.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Медведев А.И. Кандидат экономических наук. Действительный член Международной академии инвестиций и экономики строительства. ---------- Учёный человек, получается.

    28.06.2025

  • Tokhir

    Что хотят, то и вытворяют, дебилы ёпта!!!

    28.06.2025

  • rustov

    Если в сезоне 25/26 Зенит не станет чемпионом, то столетие клуба перенесут?

    28.06.2025

  • Стрелец 63

    Тем более, первый сезон стартовал в 1936 году. Что, эти 11 лет не считаются?

    28.06.2025

  • traveller09

    И ты, Брут? Ведь есть же Мирра...Головин...Овечкин в конце...концов.:face_with_hand_over_mouth:

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Поналетели тут на сбитых тарелках, мигранты поганые. Нам самим плутония не хватает.

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Сам понимаешь - память подводит

    28.06.2025

  • Le-stat

    28 июня был задержан глава петербургской ОПГ А. Медведев, известный по кличке "Арифметик"

    28.06.2025

  • ОстроV Zаячий

    Петербург отметил свой главный футбольный праздник — столетие команды «Зенит». Основной площадкой для грандиозного праздника стал домашний стадион «Газпром Арена», там в присутствии тысяч болельщиков прошел матч легенд. А по Неве проплыла сине-бело-голубая флотилия. Футбольный юбилей в Петербурге отметили футболом. В честь столетия команды сине-бело-голубых для горожан было приготовлено масштабное зрелище — матч легенд «Зенита». На стадионе собрались более 50 тысяч болельщиков. В их числе — глава «Газпрома» Алексей Миллер, который зачитал поздравительную телеграмму от президента России.____ А это была Прилюдия? Особенно телеграмма от Президента.

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Красно-бледная ГНИЛЬ! НЕСОЛИДНО блеять одно и то же с десятков аккаунтов = Напиши хотя бы 1 раз что-нибудь УМНОЕ,- сногсшибательное ):innocent:

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Тебе сказано было: изыди!

    28.06.2025

  • Стрелец 63

    Как это старше? Наоборот, моложе.)))

    28.06.2025

  • traveller09

    Да, бился за страну...за...один город...одну команду... А что Вас смущает? Разве сейчас не так?

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Да, была такая идея, но решили что слишком хлопотно, каждого отлови, замени. Да и с роботами бяда. Они лопаются, восстают..,

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Ведмед дуралей? Уткнулся в дисплей.. Прикинув точней Свой юбилей. Считая гостей И вызвав врачей....

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Ведмед дуралей? Уткнулся в дисплей.. Прикинув точней Свой юбилей. Считая гостей И вызвав врачей...

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Поговаривают, Ковид уничтожил Землю, пан Гость. Все умерли. Людей заменили синтетические роботы. Мы роботы, иными словами.

    28.06.2025

  • traveller09

    Я где-то читал из авторитетных источников, что...печенеги сорвали празднование юбилея Зенита в 2025 году, поэтому будем отмечать в 2026. А если уж и в 2026 эти проклятые ироды всё испортят, то...то отпразднуем виртуально в 203...6...may be...

    28.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Даёшь праздник каждый день и юбилей каждый год!

    28.06.2025

  • ViktorDiktor®

    Кто о чем, а бомжи про мандавошек)

    28.06.2025

  • Штрафбат

    То есть, мне для понимания: в 1941-44 годах «Зенит» не просто существовал, а наиграл целых 4 (!) сезона? Вот город в блокаде умирал, а «Зенит» сезоны играл, чтобы юбилейную статистику 2025 года не испортить? Так? Если посчитать все сезоны честно - то сейчас у "Зенита" пойдёт 93-й сезон.

    28.06.2025

  • спас

    Это вообще по принципу празднования "миллениума" в 2001 году? Мне разницы нет, когда Зенит станет чемпионом - главное, чтобы играл как чемпион и сомнений никому не давал.

    28.06.2025

  • ViktorDiktor®

    Может, просто дядя Саша готовит почву под приход в Зенит Роман Борисыча и включает дурака по полной программе?):upside_down:

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Да уж ковид меня задержал

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Переписывать историю - это мы умеем

    28.06.2025

  • Ivan Ivanov

    Я чёт не пойму.Главнокомандующий с юбилеем лично поздравил.Бородавочник нашего Главнокомандующего считает не грамотным???Смело однако заявление..:thinking:

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Примерно с 21-го года с начала Новой Эры.

    28.06.2025

  • Niko McCowrey

    Не, но просто всех, кроме себя. считает дебилами. СЭ ему в этом помогает, так сказать - спонсирует рост ЧСВ.

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Тебя здесь стало слишком много, старая мандавошка по-Булгакову ((, хотя место - возле у параши:cowboy:

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Как давно он заступил на свой пост?

    28.06.2025

  • Стрелец 63

    Вы в корне неправы. Он далёк не от футбола. А вообще от здравого смысла. И ещё, большие сомнения в наличии мозгов в его черепушке. Ой, зенит!!! такой человек у вас в командирах! "Это какой-то позор, товарищи".

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Я спросил у Ясеня... (с). Пан Янош Ясень - начальник ПВО Варшавы. Он отмечает все прилеты инопланетян.

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Медведев - всех отъюбилеил

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    «Не бываю я нигде, не дышу озоном, занимаюсь на труде синхренофазатроном»:sob: Сделать хотела козу, а получила баклана, с голубою полосой...

    28.06.2025

  • AZ

    Зенит в юбилей отхватил .....лей И не в силах их забыть Начал всю страну смешить)))

    28.06.2025

  • 14BrGRU

    какая отвратительная рожа..

    28.06.2025

  • ViktorDiktor®

    Не хами чепучила

    28.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    "Повелитель времени" - американский фильм 1995 года режиссера Джеймса Гликенхауса. Приключения, фантастика, вестерн.

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Он сам нас всех придумал

    28.06.2025

  • Andrey Volik

    ДИБИЛ!!!

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Синхренофазатроном....((

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Гуляй отседова

    28.06.2025

  • спас

    У корейцев и японцев...

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Александр Иванович КРАСИВО развёл шизоидов, вроде тебя = Операция "Ы" - чтоб НИКТО не догадался:stuck_out_tongue_closed_eyes::sunglasses:

    28.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Нам учитель задаёт С иксами задачи Кандидат наук?и?тот Над задачей плачет То?ли ещё будет, то ли ещё?будет То ли ещё будет, ой-ёй-ёй

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Медведев наследник Эйнштейна и продолжатель теории относительности.

    28.06.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Они все такие дружки вожьдя.....особенные....:joy::joy::joy:

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Медведеву кто-то - позвонил

    28.06.2025

  • спас

    Чувствуется самолюбие в обеих ипостасях!

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Может лучше коалу или панду? Хотя мне Умка больше нравится и Спартак Чукотка.))

    28.06.2025

  • Nikolay Karpov

    Срочно Медведеву Нобелевку по математике. Какое же позорище...

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    1) Вранье в чем? В том, что твоя Наталья Анторопова так написала? Ну так спроси с нее, кто кому врет. 2) Стукачи это прежде всего те, кто стучат властям, в результате чего у людей неприятности, мягко говоря, остальное - сами себе - это детский лепет 3)Демократия - это Политический строй, при к-ром верховная власть принадлежит народу. Что-то не вижу тут про разрешение оставлять комменты. 4) На том вся Земля стоит, а не только Земля Русская.

    28.06.2025

  • aug081266

    С Ромой всё понятно было...А этот,что,тоже чей-то сыночек?...

    28.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Резюме: если бы Медведева не было, его следовало бы придумать...:sunglasses:

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Зенит заново - родился

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Я-я...Дас ист фантастиш, питер майн херц капут.

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Ну...на каждого Романа Борисовича найдётся Абрам Иосифович и тётя Сара с фаршированной щукой.

    28.06.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Я думаю, что если в этом сезоне Зенит не станет чемпионом, то Медведев начнёт считать юбилейные месяцы....гениально...:rofl::rofl::rofl:

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Юбилейное шоу - продолжается. Второй сезон профинансирован

    28.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну вот, а мы боялись, что без Романа Борисовича скучно будет...:grin:

    28.06.2025

  • Vasildorf

    Жаль... 100% Пацан - сказал, расшибётся в лепёшку, но за базар ответит. Ставки крайне высоки.

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Ну и свали в чёрную дыру, хуманоид.

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    ХроноМедвед, повелитель будильников Ротенберга.

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    С нелюдями не общаемся

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Медведев - повелитель времени

    28.06.2025

  • Стрелец 63

    Что-то у этого "умища" вообще ничего не срастается. Дата основания зенита - май 1925 года. Столетие - по-любому - май 2025 года. И это не зависит ни от системы "осень-весна", ни от чего вообще. Ещё раз - для особо "одарённых": если отмечают 100-летие клуба, то это - май 2025 года. И где только учился этот "отличник"? Хоть бы не позорился.... Кстати, правильно тут заметили, чемпионаты СССР начались с 1936 года. Как тогда считать "по-медведевски" возраст зенита? Похоже, что теперь первый год, когда зенит станет чемпионом, и будет годом столетия, а уж обоснование Медведев подгонит с его-то математическим талантом.

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Это пыль, в масштабах Вселенной...Тыща лет туда, тыща лет сюда. Нажал на газ и пару лет улетело...Когда Газпром рулит, тормозить опасно.

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Арифметику учил - чего же еще

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Помню, помню. Одно не пойму, откуда вы узнали, когда именно я прилетел

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Значит у тебя ник не имеет отношения к винтовке?

    28.06.2025

  • Ivan Ivanov

    Так а чё весь год бородавочник молчал?Чё в начале сезона сразу не заявил?А теперь когда в лужу немытые сели начал сопли пускать.Ну норм.Зато ещё год можно стебаться над немытыми.:fire::thumbsup::joy:

    28.06.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    У нас свой, особый путь.....и арифметика особенная...:joy::joy::joy:

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Вот до чего докатились: назвать черное белым - это пустяки, дело то житейское

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    само собой

    28.06.2025

  • EvgenyAlex

    пердив тоже исключить?

    28.06.2025

  • Павел Пушган

    Веселит, как народ по всей России переживает и живо обсуждает эту "спортивную" тему))) Какая разница то? Пусть будет праздник 2 года подряд. Главное чтобы чемпионат был интересным и желательно чтобы не судьи решали кто чемпион, а команды на поле своими голами и хорошей игрой.

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Соглашусь, болельщики Зинита - обязаны сказать своё Я.

    28.06.2025

  • Vasildorf

    Рукоплещу "Джордано Бруно" 21го века - взял, и разом перевернул современные взгляды человечества на летоисчисление клубов. Титан!

    28.06.2025

  • Роман Жеребцов

    интересно, а болельщиков зенита это .разь не раздражает?

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Зенит спал спокойно - снился юбилей

    28.06.2025

  • Aprel

    Эта полная капитуляция Газовой гидры! Просто прекрасно! :sunglasses::money_mouth::relieved:

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Большинство региональных клубов РПЛ вообще ни разу не были чемпионами России. ========= Отгадай загадку: Залупился и висит - Что это ??! Большинство региональных клубов и их болельщики НЕ залупляются по поводу чемпионств и выигранных трофеев Зенита, а в основном это делают глоро-лузеры/неудачники москоу-клубов и такие "нейтралы"- стукачки, вроде тебя... *Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире*:sunglasses:

    28.06.2025

  • Антон Оверченко

    Опять будут Зеньку за уши к чемпионству тянуть вчесть очередного выдуманного столетия.

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Зенит - клуб насмешек

    28.06.2025

  • александр Тарасов

    Интересно, а что этот додл запоет, если Зенит и в следующем сезоне обоср..., извиняюсь, обкакается?

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Вечные юбиляры

    28.06.2025

  • Кубанойд

    Ура! Снова празднуем! Медвед, даешь праздник каждый год до 2036-го?

    28.06.2025

  • Alexey Ryabtsov

    Дядя лепит "дичь"

    28.06.2025

  • Бен Ричардс

    В кино был "день сурка", а этого заклинило на несменяемый "год/сезон столетия".

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Повторный юбилей - что вторые похороны

    28.06.2025

  • Я41

    Вот когда станем чемпионами, тогда и будем считать и отмечать 100-летие клуба! Высокомерно, неуважительно...

    28.06.2025

  • NF

    Расскажите этому субъекту о законе исключенного третьего. Отсчёт вёдется с момента создания ФК "Зенит" как организации, спортобщества, а не с момента начала его участия в союзных чемпионатах. Даже если бы клуб был создан, но все 100 лет не участвовал в футбольных сезонах, пусть это и выглядело бы странно, отсчёт ведется с момента появления постановления о создании организации, а не с момента первого участия в футбольном сезоне. Подоплёка подобной примитивной казуистики со стороны руководства клуба понятна, но все равно забавна...

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Медведев нанёс удар по репутации Зенита - медвежья услуга

    28.06.2025

  • Le-stat

    Торжественные церемонии не выигрывают от повторений, особенно когда человек чувствует в них фальш и комедию. Генрих Манн (1871–1950) — немецкий писатель-прозаик

    28.06.2025

  • AleSSio87

    парашники только в "Бомжените" собраны, начиная от верхушки в виде миллеров, заканчивая тренерами-дебилами вроде прилизанных ротенбергов - вот вы и соснули в прошлом сезоне почти во всех видх спорта!

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Очередное враньё стукача! 1) На стукачей не плевать = боремся с ними 2) У нас демократия = Иначе тебе бы не разрешили стучать/дрочить/дятлить от 250 до 500 бесполезных, тупых комментариев в сутки, как и другим таким же гоблинам-гибридам-педофилам Скорцам, Юзефам, Иванам Ивановым, Некрасовым, Гордонам и др. 3) Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше! На том стоИт и будет стоять Русская Земля!!!:soccer::hockey::tennis::man_biking::woman_biking::football::golf::golf::golf::bow_and_arrow:

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Политики смотрят на цифры - а видят политику

    28.06.2025

  • ёzhic8

    Справедливости ради - в СЭ действительно работают двоечники

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Пусть вкалывает.

    28.06.2025

  • Морская свинка_1979

    Сказочный д.....б

    28.06.2025

  • marz

    Щьерт побьери…. а я и не знал, хотя по математике были пятёрки…Мда… Но спасибо Медведеву, указал на ошибку. Но я снова и снова пытаюсь эту ошибку найти и…не нахожу…

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Комментируем - до Юбилея

    28.06.2025

  • Voorhees

    Вообще-то точка отсчёта юбилея считается не от даты, когда стартовал первый сезон, а от даты образования Зенита! Так что, опозорился опять газпромовский мешок и его бездарь и колышник Медведь!

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Медведев Путину сказал, что поздравление со столетием Зенита было преждевременным?

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    https://rg.ru/amp/2025/05/25/putin-pozdravil-zenit-so-100-letnim-iubileem.html

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Праздновать - до победного конца

    28.06.2025

  • Le-stat

    300 комментариев. Остановитесь! Наталья Антропова уже еле жива))

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Так я уже вчера вас обвинил в том, что с вашим прилетом на Земле начались проблемы, разве вы не помните?)

    28.06.2025

  • кузя23

    В принципе все уже давно знают, что у чиновников своя арифметика.

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Кажись я понял, что он мог иметь в виду. Надо считать «чистые» годы, всякие там периоды нахождения в коме или во сне - исключить при расчете

    28.06.2025

  • невропатолог176

    не первый тур, а нулевой)

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Меня можете в чем угодно. Я знаю, кто я есть:)

    28.06.2025

  • Фирсыч

    Гораздо больше. Первый футбольный сезон был в 1936 году.

    28.06.2025

  • Анатолий СПб

    Медведев с Дальнего Востока (могу ошибиться, но не с СПб), обучался в московском ВУЗе, к нам его прислали на "усиление" чего то. Его мнение для меня, как болельщика Зенита, и моих знакомых нулевое, как и мифическое столетие клуба.

    28.06.2025

  • MoisKon

    Маразм крепчает

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Твой бригадный подряд написал, что плевать на стукачей, у нас демократия. Ты тоже так думаешь?

    28.06.2025

  • m_16

    m_16 - нет. M16 - да. В музее.

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Суть одна - бренд Зенит обесценен

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Ну с таким же успехом в этом можно обвинить Фуету (он же Фобия, Апрель и Заполярье). Да и вас тоже. Да кого угодно. Народ нынче подозрителен и видит даже то, чего нет. А некоторым просто нравится пороть пугру.

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Ничего = Бригадный Подряд о тебе давно своё мнение высказал (написАл)...

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Большинство региональных клубов РПЛ вообще ни разу не были чемпионами России.

    28.06.2025

  • Vasildorf

    Глубокий он человек... Глыба. Увидел то, что миллионам других оказалось не под силу. Получается, что и 300-летие СПб неправильно отпраздновали (в 2003 когда ему, получается, было только 299 лет) и даже Товарищ Сталин не заметил подставы, празднуя 800-летие Москвы в 1947 году, а не в 1948-м, ну это наверное и хорошо, что в 1947 году г-н Медведев ещё не был столь цитируемой медийной персоной, а то не могу представить сколько бы функционеров получили бы сроки за столь непростительную в таком очевидном факте оплошность.

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Зенит подкидыш - точной даты рождения нет

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Вот и я не пойму зачем вам это. Хобби что ли

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ну и что?

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Или хотя бы АКМ

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    При возможности спроси у него, мне он не ответил по данному факту ничего

    28.06.2025

  • Andrey Korobkov

    И вот это существо имеет диплом инженера:man_facepalming:

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    В России много интересного - но Медведев всех переплюнул

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    В общем вам просили передать следующее: 1. меняйте ник 2. совершенствуйте тактику

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Хочу выть от того, что человеки такие

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Привет, Вадим Борисович. Это ты лично или опять кто-то из твоего бригадного подряда? У меня один вопрос: как ты к стукачам относишься? Без конкретики. Никого сейчас не имею в виду определенно.

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Следующий сезон - лучше не смотреть

    28.06.2025

  • Садовник

    Вы крутая! Болельщик Сокола и сборной. Вадиму привет.

    28.06.2025

  • Топотун

    Гей, хочешь Шванца-скопца ?

    28.06.2025

  • Фирсыч

    За Уралом, в Сибире, на Дальнем Востоке болот ваще немеренно.

    28.06.2025

  • spartsmen

    вот чего у медведева (даже так - медведевых) не отнять - так это умения ясно и откровенно излагать суть вопроса. даже если некоторое время назад излагал прямо противоположное. --- антроповы - и вам ?н?е? хворать.

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ты когда-нибудь держал в руках m16?

    28.06.2025

  • Diman_madridista

    Огромное спасибо Краснодару за то что мы услышали ЭТО. Вот эти слова действительно позор редкий. Обтекайте теперь, вечные чемпионы )) Надо было меньше болтать перед и во время сезона о предстоящем праздновании юбилея

    28.06.2025

  • albou2

    Если бы только футболом(((

    28.06.2025

  • Фирсыч

    Не только ему. Мне неоднократно. Что я сдохну и до пенсии не доживу, что таких, как я, вешать на столбах прилюдно надо, и ещё много подобного...

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Поддерживаю вас

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» - Московские клубы не были чемпионами России по футболу 6 (шесть) лет подряд 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 + + 7 (семь) лет подряд 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 = = Сколько это будет ??! - ЧЕТЫРНАДЦАТЬ !!! :soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer:

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Иванова Кира, что вы можете сказать по факту выдвинутых против вас обвинений об оскорблении родственников Скорца?

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Медведев творит - новую историю

    28.06.2025

  • AZ

    Он не отмазывается, он только больше перемазывается)))

    28.06.2025

  • albou2

    Ход медведем, тогда уж...

    28.06.2025

  • psevdonim777

    Газпромовская арифметика, когда надо тогда и юбилей.

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ну МАО вот трогал родню спартача и ничего с ним все общаются. Как его звали Волшебный крендель?

    28.06.2025

  • НВ

    Три, два, раз-медведев п......

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Речь идет не о месте вашей работы, а о том, что вы провоцируете людей на откровенность, а потом сдаете неблагонадежных властям. Этотвы тоже не будете отрицать?

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Будут переносить - до победы

    28.06.2025

  • Грег Хаус

    Ход конём

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Именно. При чем тут сезоны

    28.06.2025

  • m_16

    А он точно пел про это?

    28.06.2025

  • Садовник

    :clown:

    28.06.2025

  • 36

    Сколько тебе лет? -Десять -А я в твои годы выглядел на одиннадцать

    28.06.2025

  • Роман72

    Б-ля, я уже влюблен в этого человека, не увольняйте его, пожалуйста, такого клоуна у нас давно не было

    28.06.2025

  • Фирсыч

    Не хами. Я атеист. "Там, высоко - нет никого!". Ария.

    28.06.2025

  • lvb

    Да ладно) В 1945 был проведен первый легитимный послевоенный чемпионат СССР. А сезон 1941 с натяжкой можно засчитывать, ибо сезон стартовал, команды провели по 8 или более игр. Я бы не считал, но тут нуно .. технически)

    28.06.2025

  • макар-50

    год рождения зенита 1931. по логике этого придурка,ели я с 1963 мне сколько лет? да 62!!!!!!!газпром и бомжи будут еще сто лет юбилей переносить,пока не выиграют. Вот же тупое быдло

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    На самом деле май не может быть годом

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Да, оскотинилась. Времена наступили прямо кошмар. Римале сказал, что напишет на меня донос. А Новоуепии сообщил, что пан Юзеф провокатор, работпющий на контору. Короче, не знаю, что делать с жтим всем дальеше

    28.06.2025

  • Топотун

    Ты куколд ?

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Фальшивка . Слишком много В .

    28.06.2025

  • 36

    9 мая 2045 года будет сто лет победы над Германией.Все.Событие-дата.

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну хоть какой то у Тушинских повод для радости . Среди уныния и финансового разврата в Тарасовке - луч света от Медведева .))

    28.06.2025

  • sdf_1

    Год рождения «Зенита» — май 1925 года. --------------- На самом деле май 1936 года. Эта информация пригодится Медведеву, когда «Зенит» в свой новый "юбилейный" сезон снова ничего не выиграет

    28.06.2025

  • nampoo

    По-моему, весело.:)

    28.06.2025

  • Реалист-правдоруб

    Тяжело было просто начать праздновать 101 летие?

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Продажный! Не надо за всех - про: "МЫ, - нас, нам"!!!

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ты мозгами научись пользоваться , в своем уже преклонном возрасте . ТУДА попадешь , все твои родственники тебя ногами запинают.

    28.06.2025

  • TokTram_

    Простите, а первый год жизни, это - какой? И ничего вы не понимаете! Всё началось с нулевого чемпионата! И, вообще, считать надо, как мне удобно! Я - Медведев, вы - говно!

    28.06.2025

  • Жорж Вартанов

    Зенит закапывает себя все глубже и глубже, интересно когда дойдут до самого дна?

    28.06.2025

  • Andre_Saratov

    Слава великому математику! Позор Виктору Перестукину!

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    И тишина

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Не запутывайте меня больше, я и с этим разобраться не могу. Год это год или год и месяц?

    28.06.2025

  • Фирсыч

    Если серьёзно, помню отвратную рожу Басилашвили, пропихивающего немецкое название города в Верховном Совете.

    28.06.2025

  • 36

    Жалко парня,шел то к успеху..

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Кира тебе такое написала????

    28.06.2025

  • 36

    Это что..Вот как Зенит дома проиграл Акрону? Вот где бином Ньютона

    28.06.2025

  • Аз есмь

    Саню не трогай. Он играет, как может.

    28.06.2025

  • Ilya Gudman

    Самое противное что вот такие далекие от футбола люди рулят нашим футболом и считают всех нас дураками ибо все пришли не из футбола а из власти ведь Дюков с Митрофановым такие же развалили наш футбол напрочь и продолжают его разваливать и опускать ниже плинтуса а рассказывают нам как все хорошо , как будто мы идиоты сами ничего не видим а сидим и слушаем как бандерлоги из мультика слушали Ка )

    28.06.2025

  • 36

    Всех больше Соболева Саню жалко Пришел на юбилей,а его отменили

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Следить и бегать в твоем языке равнозначные понятия или нет?

    28.06.2025

  • Фирсыч

    Я вражьим Гуглом не пользуюсь. Только Яндекс!

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    « Год рождения «Зенита» — май 1925 года. В этот год первого сезона быть не могло, потому что тогда не играли по системе «осень-весна». Поэтому юбилейный сезон начинается в июле.» Кто-нибудь, пожалуйста, разъясните. Я без шуток ничего не понял. Уточняющие вопросы: 1) как год рождения может быть май 1925 года, а не 1925 год просто 2) как год рождения связан с первым сезоном?

    28.06.2025

  • Herr Schultz

    Я сразу после чемпионства Краснодара написал, что клоуны газпромовские перенесут столетие клуба на следующий сезон.:rofl: Представляю, как радуются болельщики.:rofl::rofl::rofl:

    28.06.2025

  • TokTram_

    Да нет, он не прав. Натягивает сову на глобус, как ему удобно. Обосрался - теперь от(б)мазывается

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ты погугли как Ленинград переименовывали . И большинство Ленинградцев дожило , и проголосовало -За

    28.06.2025

  • NoName

    Ну что тут скажешь.. Позорище оно и в Питере позорище. Не умеют проигрывать достойно. Сами себе роют яму. Выиграют, победа будет с "душком", ну а проиграют тут вообще комментарии излишни.

    28.06.2025

  • Igor Makeev

    Только одно можно сказать - позор российского фубола!!!!!!!!!

    28.06.2025

  • Ilya Gudman

    А что делать болеть за Зенит перестать из за болезного ?

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Красс давно ли ты стал следить закем-то, кроме меня

    28.06.2025

  • Адри Купри

    А если и сейчас не выиграют, будет говорить мол из за ВОВ не считается 5 лет мол не играли тогда, так что 5 попыток еще есть.

    28.06.2025

  • TokTram_

    Дядя, ты дебил? Год столетия - это когда живёшь сотый год. И апофеоз - именно само столетие. Господи, какой же м...к старый этот Медведев...

    28.06.2025

  • grischinmichail

    Спасибо гуру по арифметике. Теперь будем знать как праздновать свои юбилеи...

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Так это не более чем дружеский стеб. - Остап Ибрагимович,вы же знаете,как я вас уважаю,)))

    28.06.2025

  • Фирсыч

    Да не только меня. Всех ленинградцев забыли спросить. Одно утешает, что все они не дожили до того позора, когда их родной город на немецкий лад переименовали.

    28.06.2025

  • puzo-75

    А как же этот счетовод не посчитал, что с 1941 по 1945, по понятным причинам, чемпионаты не проводились? То бишь, никаких сезонов не было... Это ещё как посмотреть- кто тут считать не умеет... Теперь ещё лет 5 можно проводить сотый сезон...)))

    28.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Пан Юзеф! Тут такое дело. Знаю, вы ко мне хорошо всегда относились, но не могу не сказать. Один форумчанин выдвинул этой ночью подозрение, что вы работаете на контору. Не знаю, читала ли вы или нет?

    28.06.2025

  • Анатолий Николаевич

    правильно а юбилей 100 лет - это годовщина "рождения" команды

    28.06.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Какой же он идиот...

    28.06.2025

  • Dimario

    Т.е. в этом году мы, значится, отмечали 79 лет победы? :thinking:

    28.06.2025

  • Andre_Saratov

    Посчитал свой возраст по новой методике. Стал на год старше.

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Вообще то твой плюс Фирсычу за ленинградцев мне очень не понравился .

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Тебя старого мудака забыли спросить .

    28.06.2025

  • Анатолий Николаевич

    на 180

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Диагноз по-Гордонски: Марк Красс.Победитель С... = плАхой провокатор, не то, что я:stuck_out_tongue_closed_eyes:

    28.06.2025

  • AZ

    Этот гений арифметики небось еще и учит каких нибудь участников конкурса "Лидеры России". )))

    28.06.2025

  • zg

    Даже не сомневаюсь!)ПыСы-взаимно!))))))

    28.06.2025

  • Фирсыч

    Очень важно, как славный город Ленинград сейчас называется! Променяли русское название города на немецкое! Тьфу на Марка с Краасом.

    28.06.2025

  • Gordon

    Неплохо:))) А если серьёзно - ну сказал невменшка Медведев дурь. Нет, чтобы признать и постыдиться - так обязательно надо вспоминать зачем-то про "Спартак" и про то, какое он занял место :))) Да даже если бы "Спартак" из РПЛ вылетел, того факта, что невменяшка Медведев сказал дурь, это бы не отменило, равно как и количество утконосов, которые сегодня спарились в Австралии) Так бывает - некоторые люди говорят дурь. А некоторые делают это часто. Салихова, Ротенберг, Смородская, Кафельников, Боярский, Добровинский... И Медведев. Собственно, вотЪ )

    28.06.2025

  • Анатолий Николаевич

    Тогда отнимите несколько военных лет, когда чемпионатов не было. Или у вас иная арифметика? Родили "дитя" в мае 1925 - значит, 100 лет ему в мае 2025. У меня с арифметикой не хуже вашего!

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Учти , я слежу за тобой.))

    28.06.2025

  • winvem

    Соболь похож на того, кого на второй год оставить можно было бы в школе

    28.06.2025

  • совва

    пусть бухгалтером в ЦБ идет работать))

    28.06.2025

  • lvb

    Ого, самый главный дебилоид из глоров ФК СМ выполз. Погонялово" колхозник", любитель нюхать силос и крутить хвосты коровам. Нередко притворяется огородным пугалом. Что ответить такому безобразию? Ты иди, мальчик, тебе пора озимые помидоры ногами топтать, вино из них давить. )))

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Именно мне . Они защищали Ленинград или как сейчас СПб , а ты в него плюешь. И они бы плюнули в тебя , не важно как этот город сейчас называется.

    28.06.2025

  • winvem

    На второй год получается остались. Двоечники А еще за математику трёт…

    28.06.2025

  • D D

    вот умора! ужас, мышление на уровне школьника

    28.06.2025

  • андрей андреев

    говорят, в Японии отсчет рождения начинается с момента зачатия, а не с момента появления ребенка на свет.

    28.06.2025

  • Фирсыч

    Урод немецкий, не тебе о них говорить.

    28.06.2025

  • Роман Морковкин

    Кто о чём, а безмозглый памперс про дупла и кащенку. Вот убогий.

    28.06.2025

  • Фирсыч

    Превратились в санкт- петербургцев. Или в санкт-петербуржцев? Зачем вам немецкое название города? Санкт - святой. Питер - Пётр. Бург - город. Святой Петроград - это по-русски!

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Я всегда знал что ты не россиянин . Проверял просто .))

    28.06.2025

  • Gordon

    Прими пилюлю и в люлю )

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Спасибо.)

    28.06.2025

  • Gordon

    Ты не поверишь, это даже из Зимбабве видно ;-)

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Раз не медик , чего мне диагноз ставишь ? по поводу комплексов?))

    28.06.2025

  • 36

    Золото забрал Краснодар.В семнадцать с половиной

    28.06.2025

  • Gordon

    Вот где прав - там прав.

    28.06.2025

  • инок

    А футболки со столетием тоже двоечники оформляли, так получается?)

    28.06.2025

  • Да хрен с ним с этим столетием. Заладили одно и то же.

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Не надо по веткам сравнивать = Вот ты, например: ЧМО чмом на них, и ими же погоняешь ((...

    28.06.2025

  • Tito88

    Алко-бомж совсем мозги пропил и несет жесточайшую дичь. Посмешище. Дно.

    28.06.2025

  • rac135

    «Коллективу, ветеранам и болельщикам футбольного клуба «Зенит» Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 100-летием футбольного клуба «Зенит». За минувшие годы «Зенит» прошёл большой, насыщенный яркими, незабываемыми событиями путь — от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода до одного из самых именитых спортивных клубов страны, вписал славные страницы в летопись отечественного футбола. Ещё раз — с юбилеем. Желаю вам новых успехов и всего наилучшего. » В. В. В, ПУТИН

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Я думаю что твои отец , дядя , бабушка и дедушка плюнули бы в тебя . за твои слова.

    28.06.2025

  • albou2

    «В условиях военного времени значение числа «пи» может равняться четырем». У Медведа, видимо, такая же логика…

    28.06.2025

  • fell62

    вот в 2036 и будет 100 лет , а пока тренируются )))

    28.06.2025

  • Gordon

    Это ваши ветки? Вона как? :))) Для справок - это ветки ресурса всероссийской газеты ;-) А если настолько всё плохо, что никак не вспомнить про "Спартак" и не написать какую-нибудь бяку - сочувствую, но ничем помочь не могу бо не медик, к сожалению:))

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    И куда же они делись ? Ленинградцы то ? Это вопрос.

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Вообще, Александр Иванович = Молодец + мОлодец!!! Правда, не всегда бывает в ДАМКАХ, но это дело поправимо. С Фурсенко и Дюковым Зенит не был ЗЕНИТом ):( имхо

    28.06.2025

  • winvem

    На конкурсе идиотов занял бы второе место Потому что первое не смог бы

    28.06.2025

  • Фирсыч

    Лизоблюдство питерских бессмертно! Ленинградцев почти не осталось. У меня отец, дядя, бабушка, дедушка имели медали "За оборону Ленинграда!" Они пережили блокаду с первого до последнего дня! Где они, "...ленинградцы, дети мои", как пел Розенбаум. Какие-то одни .... здесь на ветках "С-Э".

    28.06.2025

  • Gordon

    И ведь Вадька, действительно, так считает:)))))))))

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну так лезут на наши ветки отбросы Тушинские . Как тут про Спартак не вспомнить .))

    28.06.2025

  • Gordon

    После проведения лоботомии. Но не факт.

    28.06.2025

  • puzo-75

    Я так понимаю, когда Зенит станет чемпионом- тогда и будет 100-летие... А то придумывают- 100-летие клуба, 100 сезон, ещё че нибудь придумают... Главное, не забыть выбросить на ветер очередную кучу бабла!

    28.06.2025

  • Gordon

    Казалось бы, причём тут "Спартак" :)))) Но у некоторых он причём всегда :) Тем лучше для него :))

    28.06.2025

  • Роман Морковкин

    Давай, рассказывай, бомжара. Хоть бы молчали позорное руководство выгораживать, так нет же, на амбразуру лезут. Клоуны и позорники российского футбола. ЗПРФщики.

    28.06.2025

  • winvem

    Иллюзия обмана

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    горОздо ниже опускают только Спартак . Его болельщики . Своим умом и интеллектом .))

    28.06.2025

  • Роман Морковкин

    Уахах. Мистер Жаба опустит репутацию придворного клуба, которая и так мягко говоря не блещет, ниже плинтуса. Гороздо ниже.

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Есть в нем сыромяжная правда.)))

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А вам там что видно ? С пятого места ?

    28.06.2025

  • AZ

    Да когда же он уже уймется?!)))

    28.06.2025

  • lvb

    Сам, сынку, только сам. Готовь дупла, парни могут появиться в любой момент)

    28.06.2025

  • тушинские-прокакали,а вы? прокакали в этом,это же будет и в следующем! тушинские любуются картиной.

    28.06.2025

  • Топотун

    Ты приедешь туда для лвбт !?

    28.06.2025

  • albou2

    "Отрицательная динамика" в действии!)))

    28.06.2025

  • Шумахер 178

    Стыдно…

    28.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Уважаю "Бородавочника"! ))):innocent:

    28.06.2025

  • Фирсыч

    Да уж!

    28.06.2025

  • abrejes

    Итак... 2021 97 2022 98 2023 99 2024 100 2025 101

    28.06.2025

  • lvb

    Херчик, тебе мало одного раза с Ванькой Ванькиным и Спиртом? Когда тебе врачи еле зашили разрывы всех отверстий в твоем ничтожном туловище? Хочешь еще? Я договорюсь. Адрес все знают. Ростов, клиника Кащенко, Волгоградская 122. Так шо бери вазелин и начинай подготовку, прямо сейчас)

    28.06.2025

  • Топотун

    Ты только так и выжил в блок ада ?

    28.06.2025

  • SuperDennis

    На ум приходит анекдот про дворника, похожего на Карла Маркса, которому предложили побриться. "Ну, положим, бороду я сбрею. А умище-то куда девать?"

    28.06.2025

  • zg

    ))))Рано или поздно узнает и еще этим не раз козырнет!)

    28.06.2025

  • abrejes

    ЧАСТЬ 2 1975 51 1976 52 1977 53 1978 54 1979 55 1980 56 1981 57 1982 58 1983 59 1984 60 1985 61 1986 62 1987 63 1988 64 1989 65 1990 66 1991 67 1992 68 1993 69 1994 70 1995 71 1996 72 1997 73 1998 74 1999 75 2000 76 2001 77 2002 78 2003 79 2004 80 2005 81 2006 82 2007 83 2008 84 2009 85 2010 86 2011 87 2012 88 2013 89 2014 90 2015 91 2016 92 2017 93 2018 94 2019 95 2020 96 2021 97 2022 98 2023 99 2024 100 2025 101

    28.06.2025

  • Заполярье

    :sunglasses::money_mouth::relaxed:?Отрицательная селекция рулит! Слава гегемону!

    28.06.2025

  • george64

    Получается, его зачали после рождения. Ну, для Зеньки норм.. )))

    28.06.2025

  • Топотун

    Хотел бы его в свою постель?

    28.06.2025

  • abrejes

    ЧАСТЬ 1 | Год | Сезон | | ---- | ----- | | 1925 | 1 | | 1926 | 2 | | 1927 | 3 | | 1928 | 4 | | 1929 | 5 | | 1930 | 6 | | 1931 | 7 | | 1932 | 8 | | 1933 | 9 | | 1934 | 10 | | 1935 | 11 | | 1936 | 12 | | 1937 | 13 | | 1938 | 14 | | 1939 | 15 | | 1940 | 16 | | 1941 | 17 | | 1942 | 18 | | 1943 | 19 | | 1944 | 20 | | 1945 | 21 | | 1946 | 22 | | 1947 | 23 | | 1948 | 24 | | 1949 | 25 | | 1950 | 26 | | 1951 | 27 | | 1952 | 28 | | 1953 | 29 | | 1954 | 30 | | 1955 | 31 | | 1956 | 32 | | 1957 | 33 | | 1958 | 34 | | 1959 | 35 | | 1960 | 36 | | 1961 | 37 | | 1962 | 38 | | 1963 | 39 | | 1964 | 40 | | 1965 | 41 | | 1966 | 42 | | 1967 | 43 | | 1968 | 44 | | 1969 | 45 | | 1970 | 46 | | 1971 | 47 | | 1972 | 48 | | 1973 | 49 | | 1974 | 50 |

    28.06.2025

  • george64

    Второе столетие Зенита - это как Старый Новый год.. ))

    28.06.2025

  • Aprel

    Слава чекистам-миллиардерам и их долб...м! Уря-я-я!:sunglasses::money_mouth::relaxed:?

    28.06.2025

  • Топотун

    Целуй его бородавки, Крысс.

    28.06.2025

  • Фирсыч

    Такова особенность наших правителей, всегда народ виноват. А дурачок Медведев, даже не знает, что первый сезон был в 1936 году, и, во время войны, сезонов не было.

    28.06.2025

  • lvb

    Боже, какой лошок). Интересно, какие это "сезоны" были у "Зенита" в период 1925-1935 годы, когда не было еще клубного первенства страны и никаких "сезонов "Зенита" по по факту не существовало?) И что за сезоны были в период 1941-1944, когда не было первенств СССР? Хосспаде, отправьте Медведа к психооналитегу)

    28.06.2025

  • Топотун

    У питерских геев свой голубой календарь!

    28.06.2025

  • Кабанчик

    В год столетия Зенит просрал все что можно, поэтому год столетия переносится

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Зенит Фаворит и Гегемон Рос . Футбола . А еще его честь , краса и совесть . Когда сказал , тогда и будет . Все остальные должны пасть ниц . И слушать его волю.))

    28.06.2025

  • kim-1965

    Такие же люди правят всей страной... Я родился в мае 2015 года. Сколько мне лет в 2025 году исполнилось? По Медведеву - 9. А я то думал - мне уже целых 10!

    28.06.2025

  • winvem

    От Рождества Христова надо считать

    28.06.2025

  • 100-летие ЗЕНИТА.НОВЫЙ российский анекдот....

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    А что, срок дали? Или под УДО попал...За бородавки....Болезнь однако. Кожно-венерическая.

    28.06.2025

  • Заполярье

    Нас опять надули, обманули, обвели вокруг пальца...:sunglasses::money_mouth::relieved:

    28.06.2025

  • ровнов

    Он толкает Зенит все ниже и ниже. Хотя куда уж ниже.

    28.06.2025

  • Фирсыч

    Он совсем дурак? Где он нашёл 100 сезонов??? Первый чемпионат СССР по футболу прошёл в 1936 году!

    28.06.2025

  • 36

    Вы были бы правы,если бы не ошибались)

    28.06.2025

  • albou2

    Говорят, у китайцев день рождения отсчитывают не от момента появления на свет, а от момента зачатия. Может, у Зенита так же?

    28.06.2025

  • Aprel

    Вы что, двоечники? Какой 2036 год? Это начало правления пересидента! :sunglasses:

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Из крохотных мгновений соткан дождь. Течет с небес вода обыкновенная. И ты, порой, почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно, большое, как глоток, 400 лет во время зноя летнего.

    28.06.2025

  • Фирсыч

    По факту, во время ВОВ чемпионат по футболу не проводился. И, вообще, первый чемпионат СССР по футболу состоялся в 1936 году.

    28.06.2025

  • traveller09

    Боже! :joy::rofl:

    28.06.2025

  • 36

    И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет-твое столетие..

    28.06.2025

  • winvem

    Шел девятый год столетия Зенита….

    28.06.2025

  • george64

    Это шо же выходит, в этом годе зря праздновали, что ле? Ну и кто ответит за такое транжирство?.

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Руки-руки...У бога Шивы обычно четыре руки. Однако в разных версиях мифов и вариантах изображений у Шивы может быть и больше рук — например, шесть или восемь... Забей пан, выпьем не из Ганга, а из Вислы, священной воды от наших ксёндзов.

    28.06.2025

  • SuperDennis

    Ахаха! Поржал! Т.е. Спартак и Динамо неправильно праздновали свои столетия в 22-23 годах, т.к. они двоечники и глупыши?

    28.06.2025

  • george64

    )))) Не, ну это цирк и клоуны!!. Да, многие болелы говорили о переносе столетия, но только в виде шутки. Шутки, Карл!!! Сам шутил на эту тему, так как этот юмор был на поверхности и легко предсказуем. Но чтобы это оказалось правдой??!!!.. Это... )))) ну я не знаю, слов нет.. Какой-то позор, одним словом..)) Ой, Зенитушко...

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    А Аргентину? Серебрянкой?

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Ну Амрику надо было Колумбией назвать. А Колумбию... Ну не знаю... Замундой какой-нибудь.

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Аль Капоне знал это ещё тогда и поставил бабло в тотализатор.

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    О, кстати! "Аль-Наср" - чемпион!

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    А как ? Коломбиной?

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Нет. Просто руководство "Газпрома" предложит 2027-й год переименовать в 2026-й.

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Решалы это да....С ними в орёл-решка глупо играть...С аверса и реверса монет орлы)) Как ни кинь всюду 400 лет)) И решалы да, но не реалы и даже не аль-насры))

    28.06.2025

  • ValeraK

    Это было сказано ради комментариев на Спорт-Экспрессе!)

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Надеюсь, хотя бы правая рука. Но в любом случае страна Колумбия какая-то левая получилась.

    28.06.2025

  • Natalya Antropova

    Кб клоуну-провокатору: Учись читать:-Я написала "Чуть за МКАДом" Вадик будет в понедельник, и как обычно РАЗНЕСЁТ столичных лузеров в ПУХ и ПРАХ ))):innocent:

    28.06.2025

  • winvem

    Надо лабубу ему на столетие подарить

    28.06.2025

  • A1eksey

    Интересно, а если в следующем году обосрутся, то еще перенесут?)

    28.06.2025

  • ValeraK

    "Во дурак!"))

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Чего только эти газпромовские решалы не придумают...

    28.06.2025

  • Gordon

    Рука Москвы, очевидно же.

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    И баклан, АМЕН!

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Не могу понять одного. Колумб вроде открыл Америку. Но назвали в его честь почему-то Колумбию.

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Оно трансформер...Каноэ-байдарка-авианосец. Газпром, мечты сбываются.

    28.06.2025

  • A1eksey

    Ну обосрались в юбилей, с кем не бывает?) Зато давление бы спало) следующий сезон играли спокойно. А так выставил и себя, и всю организацию клоунами, и вследующем сезоне будут опять с давлением играть

    28.06.2025

  • инок

    Когда Зенит выиграет наш чемпионат, тогда и будет его 100-летие. Только и всего.))

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Ужас... Я всегда считал, что Лиговка - островок интеллигенции. А вот оно как интеллигенция развлекается...

    28.06.2025

  • Gordon

    И мудлан.

    28.06.2025

  • Gordon

    Этого не знаю. Зато очевидно, что только московское быдло отрицает тот факт, что именно на ней Колумб открыл Америку, а Одиссей - вернулся в Итаку.

    28.06.2025

  • Gordon

    Кстати, болот в Подмосковье меньше, чем с Ленинградской области. Карта болот России в помощь ;-) Главное - не забывай отважно ставить минусы:)))))))

    28.06.2025

  • A1eksey

    Быдлан

    28.06.2025

  • Gordon

    Медведев высказался про арифметику. Пришёл Вадик в обличии Наташки и написал про безграмотных москвичей :)))) Кстати, Санкт-Петербург тоже за МКАДом, если что :)))))

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Говорят, "Аврора" на самом деле линкор, а не крейсер.

    28.06.2025

  • chep

    Самое смешное, не факт переноса. Каждый может считать по своему, тут вопросов нет. Но весь год из каждого утюга руководство Зенита кричало что мы играем юбилейный сезон. А теперь говорят что юбилейный следующий! Смешно

    28.06.2025

  • winvem

    Миллеру тогда тоже годок скинуть можно

    28.06.2025

  • zg

    Однозначно!А нас опять обвинят в том,что считаем фигово!

    28.06.2025

  • Natalya Antropova

    «Город над вольной Невой» ======== О безграмотности болельщиков московских клубов чуть выше...

    28.06.2025

  • СереХа

    значит еще перенесут

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Задумалась...А сколько лет Авроре то? Не сплавлялись ли в ней викинги, да и индейцы по озёрам. Может ей тыща лет, а может её фараоны даже построили?

    28.06.2025

  • Stabichs

    Вы что двоечники что ли? Когда выиграем чемпионат россии тогда и будет столетие. А раз не выиграли значит не считается. А как выиграем тогда и столетие.

    28.06.2025

  • zg

    Будет смешно,если и в этом не срастется!

    28.06.2025

  • Gordon

    Это Вадик, не старайся:)

    28.06.2025

  • СереХа

    столетие там, где 1-е место

    28.06.2025

  • Gordon

    Почему же тогда весь сезон про столетие трендели? :)))))))) И первого сезона не было потому что играли осень-весна, следовательно, сезон был нулевой? :))))) Газпром, ну уберите этого деятеля, смех и позор же :)))))))

    28.06.2025

  • Ю.Ю.

    Мля, арифмометр! Ну хватит пургу нести.

    28.06.2025

  • бояра орлова

    Вынь в болота, чей стон раздаётся...Над вольной Невою.

    28.06.2025

  • KoJIeK_ekb

    то есть Владимир Владимирович ошибся устраивая ПАРАД и все мы празднуя 80 лет ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!?

    28.06.2025

  • Natalya Antropova

    Ятож В Москве живёт громадное количество безграмотных людей, которым не знакомо, что чуть за МКАДом больше болот чем под Санкт-Петербургом.

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    И как бангкокская гонорея и питерская чума.

    28.06.2025

  • Elf Crying

    Вот тебе факт - ваш руководитель колхозное бы.ло, что подвержается десятками его интервью. Второй факт - Зенит играл с нашивками "нам 100 лет" почти весь сезон

    28.06.2025

  • winvem

    Да это как гонконгский сифилис

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    А....это осложнения и последствия, бородавки вылезли от превращений.

    28.06.2025

  • Elf Crying

    Истинные болельщики Зенита, скажите, вам не стыдно за такого руководителя? Он далеко не первый раз хамит и переобувается. У вас нет каждый раз испанского стыда, когда он рот открывает?

    28.06.2025

  • winvem

    Погоже новый ежегодный праздник теперь в Питере. День столетия епт

    28.06.2025

  • winvem

    А ничего, что они уже сами в этом году отпраздновали.. Так набрались на столетии, что забыли?

    28.06.2025

  • winvem

    А в следующем году еще раз перенесут

    28.06.2025

  • aug081266

    Нет предела лживости и бесстыжести гaвнoпpoмa!...И тупости его отдельных представителей...

    28.06.2025

  • Patria o muerte

    Да здравствует 100-летие 100-летия Зенита! Ибо нех....))

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    То то я думала, когда смотрела фильм древний "Приключения Манчини в России" как они уничтожали львов и искали под ними клад Газпром-Миллера.

    28.06.2025

  • Sergey_Marcus

    К черту арифметику! К черту школу! Столетие будет когда я скажу! Все правильно.

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Он из Питера, а значит - Лев. Но не наш. Африканский какой-то...

    28.06.2025

  • Vasilii22

    А у нас оказывается сезоны в России тоже с НУЛЕВОГО начинались, ХМ я и не знал, что 1992 году был нулевой сезон! По его логике зеню надо назначить чемпионом в 1 туре иначе в конце сезона будет поздно. (если он с рождением сравнивает).

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Медвед сила, закон тайга.

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Ничего страшного, автобус Зенита упадёт в Мойку, их оставят в РПЛ, а 400 лет перенесут на следущий год....Я гипотетически если что. Главное чтобы уважаемые мной питерцы не пострадали))

    28.06.2025

  • Иванова Кира

    Бородавчатому ведмеду я верю, он символ ЕР, знаток арифметики, с умением делить на ноль, разворачиванием на 360 градусов и доверием в 125% населения))

    28.06.2025

  • zg

    Щож ты "отличничек" весь прошлый сезон за исключением концовки про столетие пел?!Тьфу!Дэбыл!

    28.06.2025

  • al-an-ko

    По факту прав, но :rofl::rofl::rofl: если бы выиграли чемпионство в этом году, то таких разговоров точно небыло бы. Клоуны

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Могучий государственный умище.

    28.06.2025

    Все новости