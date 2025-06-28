Медведев — о переносе столетия «Зенита»: «Вы что, двоечники по арифметике были?»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» о «переносе» столетия клуба.

— Многие удивились переносу столетия. Можете объяснить?

— Еще раз. Вы что, двоечники по арифметике были? Когда человек рождается, сколько ему лет? Ноль! Потом начинается его первый год и так далее. Год рождения «Зенита» — май 1925 года. В этот год первого сезона быть не могло, потому что тогда не играли по системе «осень-весна». Поэтому юбилейный сезон начинается в июле.

О переносе столетия «Зенит» объявил в официальном сообщении клуба об итогах заседания совета директоров. «Стратегия клуба на 100-й сезон остается неизменной: «Зенит» — чемпион», — говорилось в заявлении.

В чемпионате России-2024/25 петербуржцы заняли второе место, уступив первую строчку «Краснодару».