Источник: РФС начал опрос членов бюро исполкома по составу участников РПЛ сезона-2025/26

РФС 6 июня начал опрос членов бюро исполкома по составу участников РПЛ в сезоне-2025/26, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, опрос касается возможного сохранения «Пари НН» в высшем дивизионе.

Занявшие 12-е место в чемпионате России-2024/25 «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Таким образом, подмосковная команда лишилась места в премьер-лиге.

3 июня стало известно, что большинство клубов РПЛ выступили за то, чтобы «Химки» в РПЛ заменил «Пари НН», который занял 13-е место в турнирной таблице и уступил «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах за сохранение места в РПЛ.

Также за сохранение нижегородского клуба в высшем дивизионе выступили клубы первой лиги.