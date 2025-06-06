Бывший игрок ЦСКА Дуду: «Даже за 100 миллионов евро я бы не надел футболку «Спартака» или «Зенита»!»

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду в интервью «СЭ» заявил, что никогда не перешел бы в состав принципиального соперника.

— В последние годы футболисты ЦСКА переходили к главным конкурентам: «Спартаку», «Зениту». Если бы вас позвали эти клубы...

— Я бы так не поступил! Это против моих принципов. Представляете Акинфеева в «Спартаке»? Даже за 100 миллионов евро я бы не надел футболку «Спартака» или «Зенита»! То же самое в Бразилии: я болею за «Виторию» и никогда бы не перешел в «Баию». Но времена меняются. Сейчас часто гонятся за славой. Раньше было по-другому.

Дуду выступал с 2005 по 2008 год. Он провел за ЦСКА 107 матчей, забил 10 голов, отдал 10 голевых передач и выиграл 6 трофеев.