Клубы РПЛ предложили оставить «Пари НН» в чемпионате России

Во вторник, 3 июня, состоялось общее собрание клубов РПЛ, на котором лига сформировала позицию относительно того, кто должен занять место «Химок» в следующем сезоне чемпионата России.

«Большинством голосов с учетом спортивных итогов сезона-2024/25 исполкому РФС рекомендовано рассмотреть кандидатуру футбольного клуба «Пари НН». Мнение РПЛ будет учитываться при принятии финального решения исполкомом РФС», — говорится в заявлении РПЛ.

Занявшие 12-е место в чемпионате России-2024/25 «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.

«Пари НН» по итогам прошедшего сезона с 27 очками занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах нижегородцы по сумме двух игр уступили «Сочи» (2:1, 1:3).