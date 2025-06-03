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3 июня 2025, 15:26

Клубы РПЛ предложили оставить «Пари НН» в чемпионате России

Алина Савинова
Клубы РПЛ поддержали кандидатуру «Пари НН» для участия в следующем сезоне РПЛ.
Фото ФК «Пари НН»

Во вторник, 3 июня, состоялось общее собрание клубов РПЛ, на котором лига сформировала позицию относительно того, кто должен занять место «Химок» в следующем сезоне чемпионата России.

«Большинством голосов с учетом спортивных итогов сезона-2024/25 исполкому РФС рекомендовано рассмотреть кандидатуру футбольного клуба «Пари НН». Мнение РПЛ будет учитываться при принятии финального решения исполкомом РФС», — говорится в заявлении РПЛ.

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Занявшие 12-е место в чемпионате России-2024/25 «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.

«Пари НН» по итогам прошедшего сезона с 27 очками занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах нижегородцы по сумме двух игр уступили «Сочи» (2:1, 1:3).

Источник: https://t.me/premierliga/32825
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5
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 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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