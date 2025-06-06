Шишкарев — о разговоре с Галицким: «Он четко и внятно объяснил, почему невозможно играть на стадионе «Краснодара»

Бывший инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарев рассказал о разговоре с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

«Разговаривали дважды с Сергеем Николаевичем Галицким. Он четко и внятно объяснил, почему невозможно играть на стадионе «Краснодара». Я его полностью понимаю. Тем более мы разговариваем с командой, которая сегодня является чемпионом страны. Сергей Николаевич предложил совершенно бесплатно играть на втором стадионе. Но он, к сожалению, никак не подходит под требования РПЛ. Стадион «Кубани» — это бессмысленные затраты. Он ровно так же не готов, а может, даже и больше. Двигаться в этом направлении я посчитал бесперспективным», — сказал Шишкарев.

«Черноморец» по итогам сезона в первой лиге занял третье место в турнирной таблице, набрав 64 очка. Клуб не участвовал в переходных матчах из-за отсутствия лицензии РФС-1 для участвуя в РПЛ.