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Шишкарев — о разговоре с Галицким: «Он четко и внятно объяснил, почему невозможно играть на стадионе «Краснодара»

Артем Бухаев
Корреспондент
Сергей Шишкарев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарев рассказал о разговоре с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

«Разговаривали дважды с Сергеем Николаевичем Галицким. Он четко и внятно объяснил, почему невозможно играть на стадионе «Краснодара». Я его полностью понимаю. Тем более мы разговариваем с командой, которая сегодня является чемпионом страны. Сергей Николаевич предложил совершенно бесплатно играть на втором стадионе. Но он, к сожалению, никак не подходит под требования РПЛ. Стадион «Кубани» — это бессмысленные затраты. Он ровно так же не готов, а может, даже и больше. Двигаться в этом направлении я посчитал бесперспективным», — сказал Шишкарев.

Сергей Шишкарев.«Была попытка манипуляции футбольным результатом, подлость и предательство». Жесткий спич экс-инвестора «Черноморца» Шишкарева

«Черноморец» по итогам сезона в первой лиге занял третье место в турнирной таблице, набрав 64 очка. Клуб не участвовал в переходных матчах из-за отсутствия лицензии РФС-1 для участвуя в РПЛ.

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ФК Краснодар
ФК Черноморец (Новороссийск)
Сергей Галицкий
Сергей Шишкарев
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Шишкарев: «Последнее письмо губернатору отправлял 13 мая — реакции не было»

Источник: РФС начал опрос членов бюро исполкома по составу участников РПЛ сезона-2025/26
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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