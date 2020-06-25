Источник: «Оренбург» на карантине из-за нескольких случаев коронавируса

Комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале написал, что в «Оренбурге» зафиксировано несколько положительных тестов на коронавирус.

«По моим данным, несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительный тест на коронавирус», — говорится в сообщении. — Клуб в ожидании повторных тестов. Команда села на карантин».

Следующим соперником «Оренбурга» должен стать «Краснодар». Матч «быков» с «Динамо» ранее был перенесен из-за заражения COVID-19 в стане бело-голубых. Матч 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Оренбург» - «Краснодар» должен состояться 27 июня и начаться в 14.00 по московскому времени.