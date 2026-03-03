Источник: Мажич начнет разбирать спорные эпизоды с судейством на ТВ

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич начнет разбирать спорные эпизоды с судейством на ТВ, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, телеканал Матч ТВ и РФС ведут активные переговоры о запуске еженедельной программы, в которой будут обсуждаться спорные моменты матчей РПЛ.

В матчах 19-го тура РПЛ впервые в истории лиги ВАР вмешивался в каждом из восьми матчей. Всего за тур произошло 16 вмешательств.

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