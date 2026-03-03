19-й тур РПЛ: лимит ВАР-вмешательств превышен в 6 раз

152 игры чемпионата России-2025/26 судили 23 арбитра из основного и резервного списков рефери РПЛ (включая завершившего карьеру Виталия Мешкова).

По статистике эксперта «СЭ», в этих матчах судьи допустили 64 ошибки, не исправленные с помощью видеоассистентов. Средний показатель — 0,42 неверных решения в каждой встрече. По сравнению с таким же отрезком прошлого чемпионата, по данным «СЭ», их стало больше в 1,42 раза.

А количество ВАР-вмешательств увеличилось еще больше — в 1,54 раза. Год назад в 19 турах видеоарбитры давали знать о себе в 68 эпизодах, сейчас — в 105. В 19-м туре установлен рекорд: 16 вмешательств в восьми встречах, в среднем в каждой по два раза.

Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти в феврале напомнил, что, по его мнению, приемлемое число ВАР-вмешательств — одно в трех матчах или в среднем 0,33 раза в каждой игре. У нас «лимит Розетти» или «коэффициент Розетти» значительно превышен. В 19-м туре он составил 2,0 (то есть больше в 6,06 раза), а во всем чемпионате — 0,69 (больше допустимого в 2,09 раза).

Если сложить число ВАР-вмешательств с общим количеством ошибок (105 и 64), выйдет, что судьи принимали свыше одного неверного решения в каждой игре. Часть ошибочных вердиктов в итоге была исправлена.

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