Источник: «Бешикташ» начал переговоры со «Спартаком» о трансфере Жедсона

Президент «Бешикташа» Сердал Адалы начал переговоры с руководством «Спартака» и представителями футболиста Жедсона Фернандеша о возвращении португальца в клуб, сообщает Fanatik.

По информации источника, Жедсон испытывает трудности с адаптацией в России и чувствует себя несчастливым в «Спартаке», поэтому выразил готовность вернуться в турецкий клуб.

СМИ сообщают, что португалец готов пойти на сокращение зарплаты и получать в Стамбуле 3 миллиона евро в год. Сам игрок, по данным Milliyet, дал предварительное согласие на переезд.

Фернандеш перешел в «Спартак» в июле 2025 года. Сумма трансфера футболиста составила 20,8 миллиона евро, что сделало его самой дорогой покупкой в истории красно-белых.

Контракт хавбека с московским клубом рассчитан аж до лета 2029 года. За красно-белых он провел 20 матчей, забил пять голов и отдал три голевые передачи.

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