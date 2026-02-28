«Динамо» Махачкала — «Рубин»: стартовые составы команд

Махачкалинское «Динамо» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ.

Начало игры — в 19.30 мск. Матч пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске.

«Динамо»: Волк, Шумахов, Аларкон, Аззи, Джапо, Мубарик, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Ражаб, Агаларов.

«Рубин»: Ставер, Рожков, Тесленко, Вуячич, Мальдонадо, Арройо, Апшацев, Йочич, Шабанхаджай, Ходжа, Сиве.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля, 20:00. Анжи Арена (Каспийск)

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