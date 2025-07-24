Матыцин заявил, что в Госдуме могут осенью обсудить возвращение пива на стадионы

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин допустил, что осенью возобновится обсуждение возможного снятия запрета на продажу пива на стадионах.

«Думаю, в осеннюю сессию мы наметим обсуждение. Надо найти рациональное зерно. Если есть актуальность темы, необходимо искать решение. Возможно, для того чтобы спорт нашел дополнительную поддержку, но также нужно учитывать негативные факторы», — цитирует Матыцина РИА «Новости».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения в России чемпионата мира 2018 года (с 14 июня по 15 июля).

В июне депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил «СЭ», что ранее главным противником возобновления продажи пива было Министерство здравоохранения, но сейчас у ведомства уже нет такой категоричной позиции.