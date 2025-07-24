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24 июля 2025, 16:43

Матыцин заявил, что в Госдуме могут осенью обсудить возвращение пива на стадионы

Игнат Заздравин
Корреспондент
Олег Матыцин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин допустил, что осенью возобновится обсуждение возможного снятия запрета на продажу пива на стадионах.

«Думаю, в осеннюю сессию мы наметим обсуждение. Надо найти рациональное зерно. Если есть актуальность темы, необходимо искать решение. Возможно, для того чтобы спорт нашел дополнительную поддержку, но также нужно учитывать негативные факторы», — цитирует Матыцина РИА «Новости».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения в России чемпионата мира 2018 года (с 14 июня по 15 июля).

В июне депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил «СЭ», что ранее главным противником возобновления продажи пива было Министерство здравоохранения, но сейчас у ведомства уже нет такой категоричной позиции.

Источник: РИА «Новости»
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Олег Матыцин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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 2
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И К Ж
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Максим Савельев
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