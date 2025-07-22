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22 июля 2025, 18:26

Источник: «Фламенго» интересуется полузащитником «Зенита» Мантуаном

Руслан Минаев

«Фламенго» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Густаво Мантуану, сообщает Planeta do Flamengo со ссылкой на Corriere dello Sport.

Бразильский клуб рассматривает его в качестве игрока, способного закрыть весь фланг — как в атаке, так и в защите.

Контракт 24-летнего Мантуана с «Зенитом» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 Мантуан провел 38 матчей, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

Илья Самошников, Эдуард Сперцян, Вендел, Аббосбек Файзуллаев.Кого еще возьмут «Зенит» и «Спартак», будущее Сперцяна и Вендела, ЦСКА продает Файзуллаева. Таблица трансферов РПЛ

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ФК Зенит
ФК Фламенго
Густаво Мантуан
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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