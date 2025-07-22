Источник: «Фламенго» интересуется полузащитником «Зенита» Мантуаном

«Фламенго» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Густаво Мантуану, сообщает Planeta do Flamengo со ссылкой на Corriere dello Sport.

Бразильский клуб рассматривает его в качестве игрока, способного закрыть весь фланг — как в атаке, так и в защите.

Контракт 24-летнего Мантуана с «Зенитом» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 Мантуан провел 38 матчей, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.