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Агент отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к Заболотному и «Локомотива» к Тикнизяну

19:49
Антон Заболотный и Иван Ордец. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Заболотный и Иван Ордец. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Агент Олег Артемов прокомментировал «СЭ» информацию «РБ Спорт» об интересе «Краснодара» к нападающему «Сочи» Антону Заболотному и желании «Локомотива» пробрести защитника ЦСКА Наира Тикнизяна.

«Пока по Наиру и Антону к нам не обращались», — сказал Артемов «СЭ».

В нынешнем сезоне 21-летний Тикнизян принял участие в 32 официальных матчах за ЦСКА, отметился голом и тремя голевыми передачами. 29-летний Заболотный сыграл в 28 встречах, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

(Сергей Федоров)

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