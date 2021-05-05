Агент отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к Заболотному и «Локомотива» к Тикнизяну
19:49
Агент Олег Артемов прокомментировал «СЭ» информацию «РБ Спорт» об интересе «Краснодара» к нападающему «Сочи» Антону Заболотному и желании «Локомотива» пробрести защитника ЦСКА Наира Тикнизяна.
«Пока по Наиру и Антону к нам не обращались», — сказал Артемов «СЭ».
В нынешнем сезоне 21-летний Тикнизян принял участие в 32 официальных матчах за ЦСКА, отметился голом и тремя голевыми передачами. 29-летний Заболотный сыграл в 28 встречах, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.
(Сергей Федоров)
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