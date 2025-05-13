Источник: Карраскаль может продолжить карьеру в Бразилии или Саудовской Аравии

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль может сменить команду.

Как сообщает журналист Уриэль Югт, ситуацию с 26-летним футболистом изучают клубы из Бразилии и Саудовской Аравии. Отмечается, что «Динамо» будет требовать около 12 миллионов евро за игрока в случае предложения о трансфере.

Карраскаль выступает за московский клуб с 2023 года. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2027-го.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 33 матча во всех турнирах, отметившись 8 голами и 5 результативными передачами.