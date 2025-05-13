Футбол
13 мая, 18:13

В «Крыльях Советах» отреагировали на информацию о проблемах клуба с лицензированием

Константин Белов
Корреспондент

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал «СЭ» информацию о проблемах клуба с лицензированием на следующий сезон РПЛ.

Ранее во вторник об этом сообщило издание Metaratings.

«Клуб проходит процедуру лицензирования, подготовили все документы, которые будут рассмотрены комиссией РФС в ближайшее время. Давайте не делать преждевременных выводов, тем более негативных», — сказал Яковлев «СЭ».

«Крылья Советов» (30 очков) после 28-го тура занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

ФК Крылья Советов (Самара)
  • Славомудр Приморский

    Ну всё, теперь и Самаре кирдык... Димуля тот ещё проходимец. Будет с собачьей преданностью улыбаться начальству и вылизывать ему зад мягоньким языком, а в свободное от виляния хвостом время проворачивать мутки с бюджетным финансированием. ...может, этим и приглянулся Федорищеву?

    13.05.2025

  • kpmanager

    После игры с НН проблем нет - деньги поступили во время

    13.05.2025

  • Vlad Sash

    Яковлеву 42 года. Он был утвержден вице-губернатором Самарской области в декабре 2024 года, возглавив администрацию главы региона. Ранее его назначили помощником губернатора Самарской области по вопросам развития профессионального спорта, созданию объектов спортивной инфраструктуры. В 2010 году Яковлев занял пост вице-президента Тульской федерации лыжных гонок и вошел в президиум Олимпийского совета Тульской области, позднее руководил областным комитетом по спорту и молодежной политики. В декабре 2021 года он стал министром спорта Тульской области

    13.05.2025

  • ФОКСИ

    За вчерешюю игру с ПариНН лучше бы под жопу дали.....

    13.05.2025

  • zg

    Главной проблемой был федодрыщев,который слава богу самоустранился,а может и "устранили"!

    13.05.2025

  • Славомудр Приморский

    Уж не тот ли это слащавый прохиндей Дима, что долгое время разваливал (читай - распиливал) спорт в администрации Тульской области? Ходили слухи, что Федорищев забрал его с собой, но не верилoсь - кому нужно _такое_... Если тот - мои соболезнования "Крыльям" и всему спорту Самарской... У вас проблемы, ребята. И они только начинаются )

    13.05.2025

