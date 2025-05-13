В «Крыльях Советах» отреагировали на информацию о проблемах клуба с лицензированием

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал «СЭ» информацию о проблемах клуба с лицензированием на следующий сезон РПЛ.

Ранее во вторник об этом сообщило издание Metaratings.

«Клуб проходит процедуру лицензирования, подготовили все документы, которые будут рассмотрены комиссией РФС в ближайшее время. Давайте не делать преждевременных выводов, тем более негативных», — сказал Яковлев «СЭ».

«Крылья Советов» (30 очков) после 28-го тура занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России.