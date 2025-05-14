Вендел покинул Россию

Полузащитник «Зенита» Вендел, получивший повреждение в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1), улетел из России.

Как сообщил журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа», бразилец с 10 чемоданами и девушкой был замечен в аэропорту Пулково на стойке регистрации. По информации источника, бразильский футболист отправился в Рио-де-Жанейро с пересадкой в ОАЭ.

9 мая председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщал, что Вендел выбыл из-за травмы до конца сезона.

В этом сезоне Вендел сыграл 27 матчей во всех турнирах, отметился 2 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Зимой «Зенит» объявил, что полузащитник летом перейдет в «Ботафого». Контракт 27-летнего футболиста с клубом из Рио-де-Жанейро вступит в силу 3 июня.