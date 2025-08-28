Источник: ЦСКА заинтересован в трансфере Баринова
ЦСКА интересуется полузащитником «Локомотива» Дмитрия Баринова, сообщает Metaratings.ru.
По данным источник, армейцы хотят оформить переход в летнее трансферное окно. Контракт 28-летнего россиянина истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
Баринов в сезоне-2024/25 провел за «Локомотив» 35 матчей и сделал 6 результативных передач. В этом сезоне на его счету 3 голевых паса в 8 играх.
Источник: Metaratings.ru
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|2
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|19
|
4
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|9
|5
|4
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|
5
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|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
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|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
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|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
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|- : -
|11.10
|14:00
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Зенит
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Маркиньос
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|К
|Ж
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ЦСКА
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