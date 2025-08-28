Источник: ЦСКА заинтересован в трансфере Баринова

ЦСКА интересуется полузащитником «Локомотива» Дмитрия Баринова, сообщает Metaratings.ru.

По данным источник, армейцы хотят оформить переход в летнее трансферное окно. Контракт 28-летнего россиянина истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Баринов в сезоне-2024/25 провел за «Локомотив» 35 матчей и сделал 6 результативных передач. В этом сезоне на его счету 3 голевых паса в 8 играх.