Морено провел тренировку «Сочи» после недомогания во время матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено провел тренировку на следующий день после матча пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром» (2:4). Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу сочинцев, занятие под руководством 47-летнего испанца прошло по расписанию.

В среду Морено стало плохо во время игры с «Краснодаром», его под руки увели в подтрибунное помещение, а позднее доставили в одну из больниц Сочи. Госпитализация тренеру не понадобилась, после обследования он самостоятельно покинул клинику.

В субботу «Сочи» на выезде сыграет против «Спартака» в матче 7-го тура РПЛ.