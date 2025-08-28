Агент Баринова назвал сплетнями информацию об интересе ЦСКА к хавбеку «Локомотива»

Агент хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова Павел Банатин отреагировал на информацию о возможном интересе ЦСКА к игроку. Ранее 28 августа об этом сообщал Metaratings.

«Сплетни и слухи из телеграм-каналов», — сказал он.

Контракт 28-летнего россиянина истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Баринов в сезоне-2024/25 провел за «Локомотив» 35 матчей и сделал 6 результативных передач. В этом сезоне на его счету 3 голевых паса в 8 играх.